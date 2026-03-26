Dan i noć vlada pančevačkom pijacom

Dan i noć i dalje vladaju pančevačkom Zelenom pijacom. Za samo 60 dinara može se kupiti rasad žutih, ljubičastih, žuto-ljubičastih, bordo, belih, narandžastih, žuto-narandžastih cvetova. Koliko boja toliko i imena jer u savetnicima o tome kako gajiti cveće zovu ih najčešće viole, ali poznate su u našem narodu i kao maćuhice, maćehe, maćuhe, poljske ljubičice, livadske ljubičice, ljubice, gospin cvet, gospina ljubica, udovica, udovičica.

Kako nam je rekla Vesna Gruičić, kod koje mnogi na pijaci dolaze ne samo po rasad nego i savet, ipak je najbolje vreme da se dan i noć sadi jesen. Mada, trajaće i ovaj prolećni.

Trenutno su popularne i razne vrste perena. I dok viola ne beži od hlada, perene ipak vole sunce. Pogodne su za pokrivanje i sađenje uz više biljke. Koštaju po 200 dinara dok su karanfilići, takođe ljubitelji sunca, i po 250 dinara. Mogu se već kupiti i prve muškatle čija cena zavisi do veličine – one pristojne koje će se sigurno primiti su 250 dinara, poput karanfila.

Pijacu su zauzeli i sve popularniji začini. Čini se pa potražnja diktira cenu, pa je komad rasada i 200 dinara. Traže se najviše mohito nane, majčine dušice, smilje, žalfija, ruzmarin, origano… I nisu samo za baštu.

– Već godinama imam red saksija na terasi sa raznim začinima. Nemam mnogo sunca, ali dovoljno porastu da u tom vrtu uvek mogu da ubere m neku grančicu. Ruzmarin je vrlo otporan i nije zahtevan, Imala sam i rozetlu prošle godine koja je toliko izrasla u saksiji da se pretvorila u drvo. Namera mi je bila da je ubacim u slatko od trešanja, međutim trešanja nije bilo, pa sam je jesenas uništila. Problem mi je da nađem i majčinu dušicu, mada vidim da sada ima limun majčine dušice koja ima žuto zelene listove. Ja bih onu običnu, predivno miriše. Moram što pre da nađem i peršun jer posle nestane a ne isplati mi se da kupujem veze na tezgama pošto upotrebim deseti deo – prepričala nam je Vida svoja iskustva u sađenju začina.

Ipak, pravi prolećni rasad tek nas čeka a Vesna najavljuje da možemo uskoro da očekujemo prolećne begonije, kadifu, petunije, lepog jovu… Kad prođe ovaj hladni talas.

(Pančevac / N. S.)

