PANČEVAČKA PIJACA: Ekskluzivni luk pogačar

Prodavci ne obećavaju da će cene cveća izdržati do Osmog marta a saznajte i zašto je luk pogačar od jabučara skuplji dva i po puta
– Zašto ti je ovaj luk 80, a ovaj 200 dinara – bilo je naivno pitanje domaćice koja očigledno ne dinsta crni luk često te se ne razume u njegov doprinos kvalitetu jela.
– Ovo ti je jabučar, a ovaj skuplji je pogačar. On je mek kao duša. Pipni ga kako je mek. Dinsta se vrlo kratko – objašnjava strpljivo prodavačica na pančevačkoj Zelenoj pijaci.
– Aha, ovaj pogačar je, vidim, pljosnat. Valjda se zato tako zove – nastavila je dijalog mlađa Pančevka, pipajući usput obe vrste luka i, po svemu sudeći, ne primećujući neku razliku i ne verujući da će joj jelo zbog ovog skupljeg ispasti mnogo bolje.
Ali, ko zna, zna, a i ko ima, plaća.
A cene – iste kao prošlog vikenda. Velikih razlika nema, jer još nije stigao novi rod voćki i povrća. Ipak, pojavile su se prve jagode – a ko ne može da odoli, neka plati 1.000 dinara kilo.
Razlika je i u ceni jesenjeg, matorog kupusa koji košta 80, i mladog novog koga treba platiti 200 dinara po kilogramu.
Što se tiče rezanog cveća, ponuda obećava da će bii pražnjenja džepova za Dan žena koji čekamo iduće nedelje. A prodavci ne obećavaju da će zadržati trenutne cene, na primer 200 dinara za 5 narcisa ili 100 dinara za jednu lalu, i to holandsku. Kažu, zavisiće od ponude i potražnje. Na žalost, cveće ne možete da zamrznete ili skuvate, tako da ćete, ako budete namerili da obradujete neku ženu iz svoje okoline, morati da se pripremite na ne tako mali izdatak. A ona koja kaže da za cveće ne haje, sigurno ne govori istinu.
Na sreću, u međuvremenu, na početku meseca stići će bar plate ili njena polovina, a biće parica i za penzionere koji preko Poštanske štedioncie penzije primaju trećeg u mesecu. A dotle, prodavci ne očekuju navalu za ovaj vikend.
Cene koje dajemo su okvirne i, naravno, sve zavisi i od kvaliteta robe a i toga da li umete da se cenjkate, koliko toga kupujete…
Povrće
Crni luk jabučar – 80 dinara
Crni luk pogačar – 200 dinara
Crni luk mladi – 3 za 100 dinara
Beli luk – 1.200 dinara (50 dinara glavica)
Praziluk – 150 dinara
Peršun lišće (veza) – 50 dinara
Šargarepa – 150 dinara
Veza zeleni – 150 dinara
Celer – 250-300 dinara
Kupus – 50 dinara
Kiseli kupus (u listovima i ribani) – 150 dinara
Kelj – 150 dinara
Spanać – 250 dinara
Paradajz – 350 dinara
Čeri paradajz – 500-600 dinara
Paprika – 400-500 dinara
Papričica ljuta (komad) – 30-50 dinara
Krastavci – 300-400 dinara
Karfiol – 200 dinara
Brokoli – 400 dinara
Batat – 350 dinara
Pasulj – 450 dinara
Krompir – 100 dinara
Rotkva – 100 dinara
Rotkvica (veza) – 80 dinara
Cvekla – 100 dinara
Keleraba (komad) – 100 dinara
Zelena salata (komad) – 70 dinara
Zelena salata kristalka (komad) – 150 dinara
Rukola (100 g) – 100 dinara
Voće
Jabuke – 100-180 dinara
Kruške – 250 dinara
Pomorandže – 150-250 dinara
Mandarine – 300 dinara
Limun – 350 dinara
Nar – 400 dinara
Jagode – 1.000 dinara
Mlečni proizvodi
Jaja – 18-25 dinara
Sir – 500-1.200 dinara
Kajmak – 1.400 dinara
Sušeno voće
Lomljeni lešnik – 1.500 dinara
Pečeni lešnik – 1.600 dinara
Orasi – 1.100 – 1.200 dinara
Badem – 1.200 dinara
Paprike sušene (10 komada) – 500 dinara
Cveće
Narcis (5 komada) – 200 dinara
Buket ružica ili karanfila – 500 dinara
Margarita (grana) – 500 dinara
Lale (komad) – 100 dinara
