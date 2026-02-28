PANČEVAČKA PIJACA: Ekskluzivni luk pogačar

Prodavci ne obećavaju da će cene cveća izdržati do Osmog marta a saznajte i zašto je luk pogačar od jabučara skuplji dva i po puta

– Zašto ti je ovaj luk 80, a ovaj 200 dinara – bilo je naivno pitanje domaćice koja očigledno ne dinsta crni luk često te se ne razume u njegov doprinos kvalitetu jela.

– Ovo ti je jabučar, a ovaj skuplji je pogačar. On je mek kao duša. Pipni ga kako je mek. Dinsta se vrlo kratko – objašnjava strpljivo prodavačica na pančevačkoj Zelenoj pijaci.

– Aha, ovaj pogačar je, vidim, pljosnat. Valjda se zato tako zove – nastavila je dijalog mlađa Pančevka, pipajući usput obe vrste luka i, po svemu sudeći, ne primećujući neku razliku i ne verujući da će joj jelo zbog ovog skupljeg ispasti mnogo bolje.

Ali, ko zna, zna, a i ko ima, plaća.

A cene – iste kao prošlog vikenda. Velikih razlika nema, jer još nije stigao novi rod voćki i povrća. Ipak, pojavile su se prve jagode – a ko ne može da odoli, neka plati 1.000 dinara kilo.

Razlika je i u ceni jesenjeg, matorog kupusa koji košta 80, i mladog novog koga treba platiti 200 dinara po kilogramu.

Što se tiče rezanog cveća, ponuda obećava da će bii pražnjenja džepova za Dan žena koji čekamo iduće nedelje. A prodavci ne obećavaju da će zadržati trenutne cene, na primer 200 dinara za 5 narcisa ili 100 dinara za jednu lalu, i to holandsku. Kažu, zavisiće od ponude i potražnje. Na žalost, cveće ne možete da zamrznete ili skuvate, tako da ćete, ako budete namerili da obradujete neku ženu iz svoje okoline, morati da se pripremite na ne tako mali izdatak. A ona koja kaže da za cveće ne haje, sigurno ne govori istinu.

Na sreću, u međuvremenu, na početku meseca stići će bar plate ili njena polovina, a biće parica i za penzionere koji preko Poštanske štedioncie penzije primaju trećeg u mesecu. A dotle, prodavci ne očekuju navalu za ovaj vikend.

Cene koje dajemo su okvirne i, naravno, sve zavisi i od kvaliteta robe a i toga da li umete da se cenjkate, koliko toga kupujete…

Povrće

Crni luk jabučar – 80 dinara

Crni luk pogačar – 200 dinara

Crni luk mladi – 3 za 100 dinara

Beli luk – 1.200 dinara (50 dinara glavica)

Praziluk – 150 dinara

Peršun lišće (veza) – 50 dinara

Šargarepa – 150 dinara

Veza zeleni – 150 dinara

Celer – 250-300 dinara

Kupus – 50 dinara

Kiseli kupus (u listovima i ribani) – 150 dinara

Kelj – 150 dinara

Spanać – 250 dinara

Paradajz – 350 dinara

Čeri paradajz – 500-600 dinara

Paprika – 400-500 dinara

Papričica ljuta (komad) – 30-50 dinara

Krastavci – 300-400 dinara

Karfiol – 200 dinara

Brokoli – 400 dinara

Batat – 350 dinara

Pasulj – 450 dinara

Krompir – 100 dinara

Rotkva – 100 dinara

Rotkvica (veza) – 80 dinara

Cvekla – 100 dinara

Keleraba (komad) – 100 dinara

Zelena salata (komad) – 70 dinara

Zelena salata kristalka (komad) – 150 dinara

Rukola (100 g) – 100 dinara

Voće

Jabuke – 100-180 dinara

Kruške – 250 dinara

Pomorandže – 150-250 dinara

Mandarine – 300 dinara

Limun – 350 dinara

Nar – 400 dinara

Jagode – 1.000 dinara

Mlečni proizvodi

Jaja – 18-25 dinara

Sir – 500-1.200 dinara

Kajmak – 1.400 dinara

Sušeno voće

Lomljeni lešnik – 1.500 dinara

Pečeni lešnik – 1.600 dinara

Orasi – 1.100 – 1.200 dinara

Badem – 1.200 dinara

Paprike sušene (10 komada) – 500 dinara

Cveće

Narcis (5 komada) – 200 dinara

Buket ružica ili karanfila – 500 dinara

Margarita (grana) – 500 dinara

Lale (komad) – 100 dinara

(Pančevac / N. S.)

