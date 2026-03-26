Pantransport uveo dva stajališta u ulici 7. Nova

Na pojedinim polascima Pantransporta došlo je do trajne izmene trase kretanja linije 24 koji saobraća od autobuske stanice u Pančevu do Kačareva. Uvedena su dva nova stajalista u ulici 7. Nova u Severnoj industriskoj zoni zbog ljudi koji tamo rade.

„Nadležni u Pantransportu osluškuju potrebe svojih putnika, posle više zahteva zaposlenih u Severnoj industriskoj zoni, urađena su dva nova stajališta u ulici 7. Nova“, kaže Ivan Cvetanović, rukovodilac saobraćaja u Pantrasnportu, za RTV Pančevo.

Prema Cvetanovićevim rečima u pitanju je probna faza i vreme kada se provera i broj ali potrebe putnika.

Autobusi na svim ostalim polascima na liniji 24 Pančevo – Kačarevo koristiće dosadašnju uobičajenu trasu u oba smera kretanja, saopšteno je iz Pantransporta

Nova stajališta u Severnoj industriskoj zoni donose konkretnu promenu za sve koji svakodnevno putuju na posao, kraće čekanje, bolju povezanost i bezbedniji pristup javnom prevozu. U Pantransportu poručuju da je ovo samo jedan korak ka modernizaciji mreže i unapređenju usluge za građane.

Pantransport: Izmena trase linije 24 Pančevo AS – Kačarevo