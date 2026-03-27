Vanredni inspekcijski nadzor na Filozofskom fakultetu

Povodom tragične nesreće na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ministarstvo prosvete najavilo je hitan vanredni inspekcijski nadzor nad radom ove ustanove.

Cilj nadzora je da se utvrdi da li je bilo propusta u postupanju fakulteta i da li su ispoštovani svi zakoni iz oblasti visokog obrazovanja.

Ministar prosvete, prof. dr Dejan Vuk Stanković, istakao je da je neophodno precizno utvrditi sve činjenice koje su dovele do narušavanja bezbednosti. On je podsetio da se u akademskom prostoru ne smeju organizovati aktivnosti koje nisu povezane sa delatnošću ustanove bez posebne dozvole. Prosvetna inspekcija će na teren izaći odmah nakon što ostali nadležni državni organi završe svoj deo posla.

Ministar je u ime Ministarstva uputio najdublje saučešće porodici nastradale devojke, naglasivši da će se insistirati na utvrđivanju potpune i precizne odgovornosti za ovaj događaj.

(Pančevac)

Pripadnici UKP ušli u zgradu Filozofskog fakulteta u Beogradu

Tragedija na Filozofskom fakultetu: Devojka stradala nakon pada sa petog sprata