Tragedija na Filozofskom fakultetu: Devojka stradala nakon pada sa petog sprata

Devojka stara oko 25 godina izgubila je život nakon pada sa petog sprata zgrade Filozofskog fakulteta, u tragičnom događaju koji se odigrao sinoć.

Načelnik Policijske stanice Stari grad, potpukovnik Radenko Resanović, izjavio je da je policija postupila po prijavi primljenoj oko 22.40 časova, kada je prijavljeno da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba bez znakova života. Po izlasku na lice mesta, policijski službenici su potvrdili da je reč o devojci starosti oko 25 godina.

U istragu svih okolnosti uključilo se i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, potvrdio je za RTS glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

Prema preliminarnim saznanjima, incidentu je prethodilo aktiviranje i paljenje pirotehničkih sredstava na petom spratu zgrade fakulteta. Ubrzo nakon toga, kako se sumnja, devojka, za koju se pretpostavlja da je studentkinja, iskočila je kroz prozor.

O događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo sprovođenje uviđaja i prikupljanje svih relevantnih dokaza. Uviđajne ekipe su izašle na lice mesta, gde je u toku kriminalističko-tehnička obrada, uključujući dokumentovanje tragova i uzimanje izjava od očevidaca.

Pirotehnička sredstva koja su bila aktivirana unutar objekta ugašena su nakon izvesnog vremena intervencijom zaposlenih na fakultetu. Za sada nije poznato na koji način su ova sredstva uneta u zgradu, što predstavlja jedan od ključnih segmenata istrage.

Načelnik Resanović je naglasio da je svaka upotreba pirotehničkih sredstava u zatvorenom prostoru, naročito na nepropisan način, izuzetno rizična i nedopustiva, jer može dovesti do teških posledica po živote i bezbednost prisutnih lica. On je ukazao da ovaj slučaj dodatno potvrđuje koliko neadekvatno rukovanje pirotehnikom može imati fatalan ishod.

Okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije još uvek se utvrđuju. Istraga će, kako se očekuje, obuhvatiti više aspekata, od utvrđivanja odgovornosti za unošenje i aktiviranje pirotehničkih sredstava, do analize bezbednosnih procedura unutar ustanove.

Ovaj događaj otvara i šira pitanja u vezi sa bezbednosnim protokolima u visokoškolskim ustanovama, stepenom kontrole i nadzora unutar objekata, kao i odgovornošću za zaštitu studenata. U fokusu će biti i procena da li je postojao propust u preventivnim mehanizmima i da li je tragedija mogla biti sprečena.

Nadležni organi najavljuju da će nakon okončanja istrage javnost biti detaljno informisana o svim utvrđenim činjenicama i eventualnim propustima koji su doveli do ovog tragičnog ishoda.

