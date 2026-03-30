Pančevo Politika i društvo

Vatrogasci apeluju: Kraj grejne sezone ne znači i kraj opreza

10:00

30.03.2026

Podeli vest:

Printscreen

Bliži se kraj grejne sezone, ali u vatrogasno spasilačkoj jedinici u Pančevu apeluju na građane da se ne opuštaju. Vatrogasci apeluju da tokom grejne sezone se redovno čiste dimnjaci, proverava ispravnost električnih uređaja i instalacija i ne ostavljaju grejna tela bez nadzora, prenosi RTV Pančevo.

Najčešći uzroci požara koji se događaju dok traje  grejna sezona su neočišćeni dimnjaci, preopterećene električne instalacije i ostavljanje uključenih grejalica blizu nameštaja i bez nadzora. Predrag Aničić, zamenik komandanta Vatrogasno spasilčakog bataljona Pančevo apeluje na građana da  iako se  bliži završetak grejne sezone da se ljudi ne opuštaju.

Aničić napominje  da u slučaju da se primeti požar da se  pozove  broj 193 u što kraćem roku, kao i da se slušaju uputi operatera.

Vatrogasci još jednom apeluju na građane da kraj grejne sezone ne znači i kraj opreza. Redovno održavanje dimnjaka, ispravnost grejnih tela i odgovorno ponašanje mogu sprečiti teže posledice. Jer, kako poručuju, požari ne biraju vreme, a bezbednost uvek mora biti na prvom mestu.

(RTV Pančevo)

Tagovi

vatrogasci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.