Vatrogasci apeluju: Kraj grejne sezone ne znači i kraj opreza

Bliži se kraj grejne sezone, ali u vatrogasno spasilačkoj jedinici u Pančevu apeluju na građane da se ne opuštaju. Vatrogasci apeluju da tokom grejne sezone se redovno čiste dimnjaci, proverava ispravnost električnih uređaja i instalacija i ne ostavljaju grejna tela bez nadzora, prenosi RTV Pančevo.

Najčešći uzroci požara koji se događaju dok traje grejna sezona su neočišćeni dimnjaci, preopterećene električne instalacije i ostavljanje uključenih grejalica blizu nameštaja i bez nadzora. Predrag Aničić, zamenik komandanta Vatrogasno spasilčakog bataljona Pančevo apeluje na građana da iako se bliži završetak grejne sezone da se ljudi ne opuštaju.

Aničić napominje da u slučaju da se primeti požar da se pozove broj 193 u što kraćem roku, kao i da se slušaju uputi operatera.

Vatrogasci još jednom apeluju na građane da kraj grejne sezone ne znači i kraj opreza. Redovno održavanje dimnjaka, ispravnost grejnih tela i odgovorno ponašanje mogu sprečiti teže posledice. Jer, kako poručuju, požari ne biraju vreme, a bezbednost uvek mora biti na prvom mestu.

