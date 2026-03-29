KLS (26. kolo): Tamiš slavio u drami, Zlatibor overio titulu šampiona!

Burno 26. kolo Košarkaške lige Srbije donelo je rasplet u borbi za vrh, ali i važne bodove za pančevački Tamiš. Dok je Zlatibor pobedom u Zemunu i zvanično postao prvak, košarkaši Vršca i Radničkog upisali su ubedljive trijumfe na domaćem terenu.

Tamiš slomio Čačak94 u finišu

U neizvesnoj utakmici u Pančevu, Tamiš je savladao Čačak94 rezultatom 81:76. Iako su gosti na poluvreme otišli sa minimalnom prednošću, meč je prelomio Miloš Nikolić koji je pri rezultatu 77:76 vezao četiri ključna poena. Najefikasniji u redovima domaćih bio je Barns sa 25 poena.

Zlatibor šampion KLS

Košarkaši Zlatibora savladali su Mladost sa 83:76 i četiri kola pre kraja matematički obezbedili titulu prvaka. Iako su domaći vodili na poluvremenu (41:35), Čajetinci su u drugom delu rutinski preokrenuli rezultat predvođeni Čibejem (23 poena).

Ubedljivi Vršac i sigurni Radnički

Vršac je ostvario najubedljiviju pobedu sezone savladavši Borac Zemun sa 99:68, uz sjajnu partiju Kinga (31 poen) i Živojinovića (27 poena). Kragujevački SPD Radnički je prekinuo niz poraza pobedom nad Hercegovcem (98:85), dok je u somborskoj „Mostongi“ viđena efikasna predstava u kojoj je Dinamik bio bolji od domaćeg Sombora (92:98).

Rezultati 26. kola:

Tamiš – Čačak94 81:76

SPD Radnički – Hercegovac 98:85

Sombor BC – Dinamik 92:98

Vršac – Borac Zemun 99:68

Metalac – Sloboda 82:85

Vojvodina – Sloga 83:79

Mladost – Zlatibor 76:83

Kolo se zatvara u nedelju beogradskim derbijem između BKK Radničkog i OKK Beograda.

(Pančevaac)