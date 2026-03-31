Nema zabrane benzinaca posle 2030. godine: Mercedes i BMW dobili bitku za sve

Sud je potvrdio odluke nižih instanci, čime je praktično zatvoren pravni put za ove tužbe u sadašnjem obliku. Organizacija DUH najavila je da razmatra mogućnost obraćanja Saveznom ustavnom sudu, ali ishod je neizvestan, piše B92.

Volkswagen nije bio meta DUH-a, ali se suočio sa vrlo sličnim pravnim postupkom koji je pokrenuo „Greenpeace“. Taj slučaj je završen 2023. kada je presuđeno da sudovi nemaju ovlašćenja da nameću zabrane motora sa unutrašnjim sagorevanjem strože od saveznog roka koji predviđa 2035. godinu.

Pravni postupak, pokrenut 2021, zasnivao se na pozivanju tužilaca na opšte pravo na ličnu slobodu iz nemačkog Ustava. Oni su tvrdili da BMW i Mercedes-Benz, trošeći preveliki deo preostalog nacionalnog CO2 budžeta, ograničavaju prostor za buduće političke odluke. To bi, prema njihovom stavu, dovelo do neizbežnog uvođenja radikalnijih mera za smanjenje emisija u budućnosti, čime bi se ugrozile njihove slobode.

Argument nije bio bez osnova, jer se direktno oslanjao na presudu Ustavnog suda iz 2021. godine, kojom je utvrđeno da tadašnji zakon o zaštiti klime prebacuje nesrazmeran teret smanjenja emisija na buduće generacije. Ipak, Savezni ustavni sud ostaje jedina preostala opcija za nastavak postupka.

Za sada, sud nije prihvatio ovakvo tumačenje. Predsedavajući sudija naveo je da tužioci nisu lično oštećeni postupcima kompanija, naglašavajući da se koncept CO2 budžeta odnosi na državu u celini, a ne na pojedinačne sektore ili kompanije. Obe kompanije su tokom procesa tvrdile da je zakonodavac, a ne sud, nadležan za određivanje klimatskih obaveza za privredu, što je sud u velikoj meri i potvrdio.

Odluka jasno razdvaja obaveze države i privatnih kompanija u oblasti klimatske politike. Presuda Ustavnog suda iz 2021. obavezala je državu da pooštri zakonodavstvo, ali sada je potvrđeno da se ta logika ne može proširiti na privatne firme putem građanskih tužbi. BMW i Mercedes poštuju važeće EU standarde emisije CO2, i sud je zaključio da je to maksimum koji se može zahtevati sudskim putem.

(B92)