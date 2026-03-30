Žetva medalja u Vršcu: Atletičari „Panonije” osvojili 11 odličja na Atinskim igrama

Vršac je bio domaćin jubilarnih 10. prolećnih „Atinskih igara”. Takmičenje, koje je organizovao AK „Atina”, imalo je međunarodni karakter uz učešće 11 ekipa, uključujući i goste iz Rumunije. Precizno elektronsko merenje i stručno suđenje obezbedio je „Zbor atletskih sudija” iz Sremske Mitrovice.

Atletski klub „Panonija” nastupio je sa šestoro takmičara koji su ostvarili neverovatan uspeh, osvojivši ukupno 11 medalja.

Pojedinačni uspesi i rezultati:

Nevena Cvetković: Zlatna medalja na 100m i srebrno odličje na 300m uz novi lični rekord.

Anđela Stefanović: Srebro u sprintu na 100m i bronza u trci na 800m.

Valentina Mirkov: Zlatna medalja u trci mlađih juniorki na 800m.

Minja Althajm: Srebrna medalja u trci na 200m (godište 2013/2014).

Una Althajm: Srebro u trci na 800m.

Stefan Topalović: Odličan nastup u kategoriji 2018. godišta (3. u grupi, 4. u ukupnom plasmanu).

Štafeta juniorki (4x100m): Atletičarke „Panonije” krunisale su dan osvajanjem zlatne medalje.

Poziv na „Fox Trail” u Deliblatskoj peščari

Nakon uspeha u Vršcu, AK „Panonija” se okreće organizaciji sedme po redu trke „Fox Trail”, koja će se održati 9. maja na novoj lokaciji – Omladinsko naselje „Čardak” u Deliblatskoj peščari.

„Pozivamo svu decu i rekreativce da nam se pridruže u trčanju kroz prelepu prirodu Banata. U ponudi su dečje trke, kao i glavne trke na 6, 12 i 23 kilometra,” istakla je Ana Dragojević ispred kluba. Prijave su otvorene putem sajta Trka.rs, a pokrovitelj manifestacije su „Vojvodinašume” – Š.G. „Banat”.

(Pančevac)