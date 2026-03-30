Žetva medalja u Vršcu: Atletičari „Panonije” osvojili 11 odličja na Atinskim igrama

11:36

30.03.2026

Foto: AK Panonija

Vršac je bio domaćin jubilarnih 10. prolećnih „Atinskih igara”.  Takmičenje, koje je organizovao AK „Atina”, imalo je međunarodni karakter uz učešće 11 ekipa, uključujući i goste iz Rumunije. Precizno elektronsko merenje i stručno suđenje obezbedio je „Zbor atletskih sudija” iz Sremske Mitrovice.

Atletski klub „Panonija” nastupio je sa šestoro takmičara koji su ostvarili neverovatan uspeh, osvojivši ukupno 11 medalja.

Pojedinačni uspesi i rezultati:
Nevena Cvetković: Zlatna medalja na 100m i srebrno odličje na 300m uz novi lični rekord.
Anđela Stefanović: Srebro u sprintu na 100m i bronza u trci na 800m.
Valentina Mirkov: Zlatna medalja u trci mlađih juniorki na 800m.
Minja Althajm: Srebrna medalja u trci na 200m (godište 2013/2014).
Una Althajm: Srebro u trci na 800m.
Stefan Topalović: Odličan nastup u kategoriji 2018. godišta (3. u grupi, 4. u ukupnom plasmanu).
Štafeta juniorki (4x100m): Atletičarke „Panonije” krunisale su dan osvajanjem zlatne medalje.

Poziv na „Fox Trail” u Deliblatskoj peščari
Nakon uspeha u Vršcu, AK „Panonija” se okreće organizaciji sedme po redu trke „Fox Trail”, koja će se održati 9. maja na novoj lokaciji – Omladinsko naselje „Čardak” u Deliblatskoj peščari.
„Pozivamo svu decu i rekreativce da nam se pridruže u trčanju kroz prelepu prirodu Banata. U ponudi su dečje trke, kao i glavne trke na 6, 12 i 23 kilometra,” istakla je Ana Dragojević ispred kluba. Prijave su otvorene putem sajta Trka.rs, a pokrovitelj manifestacije su „Vojvodinašume” – Š.G. „Banat”.

(Pančevac)

