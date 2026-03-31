Crepajačko proleće okupilo čuvare lepe reči i banatske tradicije

Više od 20 književnika iz Južnog Banata, mladi talenti i lokalne umetnice obeležili su tradicionalnu manifestaciju u Domu kulture „Mita Živkov Lala“.

14:00

31.03.2026

Printscreen/RTV Pančevo

Sa prvim prolećnim danima, Crepaja je ponovo postala epicentar kulture i umetnosti. Tradicionalno književno okupljanje „Crepajačko proleće“, u organizaciji Doma kulture „Mita Živkov Lala“ i udruženja „Banatska petica“, okupilo je ljubitelje pisane reči i stvaraoce iz celog regiona,prenosi RTV Pančevo.

Više od 20 pesnika i pisaca iz Južnog Banata i šire predstavilo je svoja dela, a poseban pečat večeri dali su najmlađi lokalni stvaraoci, čime je potvrđen značaj negovanja talenata među mlađim naraštajima. Direktorka Doma kulture, Milena Bjelić, istakla je da je ključ uspeha u odličnoj saradnji sa lokalnim udruženjima, što direktno obogaćuje kulturni život zajednice.

U ime Opštine Kovačica, prisutne je pozdravio Branislav Atanacković, predsednik Saveta za kulturu, podsećajući da je ova sredina nadaleko prepoznatljiva po svojoj multikulturalnosti. Pored književnog dela, posetioci su uživali u vizuelnoj umetnosti: izložbi radova samostalne umetnice Vesne Mitić i tematskoj postavci rukotvorina Jasmine Isajlov pod nazivom „U susret Uskrsu“.

