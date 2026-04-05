Ribolovci masovno dolaze na Ponjavicu, najviše je štuka i babuške

Ponjavica je jedinstveni vodotok i jedno od malobrojnih zelenih oaza koje plene i privlače pažnju ljubitelja prirode, bez obzira što se tokom poslednjih godina sve više zabaruje i guši u mulju.

Jedan od onih kojima je veoma stalo do ovog vodotoka je strastveni pecaroš i član brestovačkog udruženja sportskih riblovaca „Zlatni karaš” Sava Arsenijević.

On se simbolički osvrnuo na naziv te organizacije.

– Reč je o autohtonoj ribi koja se odlikuje prelepim zlatnim krljuštima i kvalitetnim mesom, a nekada je živela u izobilju na ovom području. U prošlosti je zlatni karaš bio veoma cenjen među ribolovcima, koji se sećaju vremena kada su ga rado pecali. Nekada je bilo i linjaka, plemenite ribe koja takođe voli čistu vodu. Isto važi i za rakove, na koje sam i ja lično, kad god sam ulazio u vodu, gotovo uvek nagazio – objašnjava Arsenijević.

Međutim, dodaje kako se situacija na Ponjavici znatno promenila.

– Sada je lošije nego pre, recimo, 15 godina. Nivo vode je opao, a razlozi su različiti, uključujući i pumpanje vode za melioraciju zemljišta. Nivo vode je sada mnogo niži nego nekada, a u tom pogledu veliki problem predstavlja nagomilavanje mulja, što dovodi i do širenja trske. To je teško rešiti budući da čišćenje korita predstavlja veliku investiciju. I pored problema s vodostajem, ribolovci i dalje masovno dolaze na Ponjavicu, a najviše ima štuka i babuške. Inače, dnevna ribolovačka dozvola iznosi 2.000 dinara i može se izvaditi kod ribočuvara, čija je kancelarija u centru sela, ali ta obaveza ne važi za decu do 15 godina – kaže ovaj brestovački pecaroš.

Brestovačko udruženje pecaroša brine o prirodi Sava Arsenijević napominje da se udruženje „Zlatni karaš” ne bavi samo ribolovom već organizuje razne akcije čišćenja priobalja i takmičenja u sportskom pecanju, kao i u kuvanju riblje čorbe. – Tim sadržajima promovišemo očuvanje prirode i ribolovačke tradicije. Verujem da uz zajedničke napore možemo poboljšati stanje Ponjavice, kako u ekološkom tako i u vizuelnom smislu, i ponovo je učiniti mestom gde će ribe biti u izobilju, a svi će moći da uživaju u lepoti ovog vodotoka – zaključuje on.

(Pančevac/J. Filipović)

Dok se bori s muljem, Ponjavica još prvilači ljubitelje prirode