Volonteri „Jelenka“ udarnički pripremili „Bracinu stazu“ na Čardaku

Planinarsko društvo „Jelenak“ u ovo vreme po tradiciji priprema pešačke trase na Čardaku u Deliblatskoj peščari, jednoj od najomiljenijih obližnjih lokacija za ljubitelje prirode.

Tako je bilo u subotu, 4. aprila, kada su predani članovi pomenute pančevačke organizacije uredili „Bracinu stazu“, kako bi spremno dočekala proletnju sezonu.

Prema rečima člana Planinarskog društva „Jelenak“, Milana Piperskog, ove godine učestvovalo je 26 volontera, podeljeno u šest grupa.

– U sklopu redovnog održavanja staza na Čardaku uredili smo „Bracinu stazu“, na kojoj su osvežene markacije i putokazi, prefarbane klupe i stolovi, za šta nam je bilo ko 20-tak litara boje. Pritom smo posekli šiblje i rastinje, a pokupljeno je smeće. Pomenuta trasa ima oko 14 kilometara i obično nam treba tri-četiri radna dana da odradimo stazu te dužine, ali zbog velikog odziva volontera juče smo sve završili. Inače, svake godine na nekoj od staza moramo da odradimo navedene poslove, kao i da postavljamo nove klupe i stolove ili da ih popravljamo. Najžalosnije je kad se suočimo sa činjenicom da moramo da skupljamo smeće, koje posetioci ostavljaju za sobom – navodi PIperski.

On je poručio i da su uvek dobrodošli novi volonteri za održavanje staza, kao i donatori koji bi učestvovali u kupovini farbe, četki i ostalih potrebnih sredstava za rad.

(Pančevac/J. Filipović)

