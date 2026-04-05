I TO JE PANČEVO: I u boji i u sivilu na keca atomsko sklonište

I u boji i u sivilu

Na početku, ljudi upoznaju jedni druge. Pa se privikavaju.

Onda sledi: ti si moj, a ja sam tvoja.

I – ti si moja, a ja sam tvoj.

Zvuči poznato? Slike u boji.

U vezama se ljudi vezuju jedni za druge: otud i termin.

Možda se vole, moguće je i da su samo zaljubljeni.

Neko bi rekao: Eh, zaljubljenost je jača od ljubavi.

Ko tu dilemu nije doživeo bar jednom, ne zna šta je veza.

Na keca

Gladni smo, proždrljivi, kao i sve druge životinje.

Kroz kombinacije nas vodi ego trip, ne damo na sebe.

Dođe momenat kad počnemo da popuštamo, uvek dođe.

Onda je do one druge osobe: da li to tumači kao slabost.

Ili na keca shvata da je tolerancija suština, antiego.

Spušta li gard ili joj je ego trip još snažniji.

Ljudska priroda, psihologija, odlično je to smislila.

Tako prepoznajemo da li je neko za nas ili nije.

Atomsko sklonište

Opasno se približavamo nekoj osobi do koje se ne sme.

Iz iks–ipsilon mogućih razloga. Frka. Zbrka.

Ipak i jednostavno – mnogo nas privlači. Magično!

Tako lepo govori, tako lepo ćuti dok pažljivo sluša.

Ima preterano divan osmeh. Je l’ to zaljubljenost?

Onda kod kuće, pred ogledalom, gledamo u svoje oči.

Lupamo šamare sami sebi, tuširamo se hladnom vodom.

Ne vredi. S tom osobom bismo i u raj i u atomsko sklonište.

(Pančevac / Siniša Trajković)

