Odnošenje kabastog otpada: Sutra po planu naselje Mladost

Javno komunalno preduzeće „Higijena“ nastavlja u sredu akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada. Akcija će biti nastavljena u naselju Mladost, zbog čega stanovnici ovog dela grada sutra, 8. aprila pre 7 sati treba da izbace sav kabasti otpad, kako bi ga radnici Higijene odneli

Raspored:

8. aprila – sreda:

Naselje Mladost – Kajmakčalanska, Pelisterska, Novoseljanski put do Nadela, naselje Kudeljarski nasip, Poljoprivredna škola ,,Josif Pančić“ i OŠ ,,Sveti Sava“.

KP „Higijena“: Prolećna akcija odnošenja kabastog otpada u aprilu