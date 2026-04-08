Direktor „Grejanja”: Do 1. maja u pripravnosti

17:00
08.04.2026
Tokom aprila završava se grejna sezona: oko 13.000 stanova, to jest nekoliko desetina hiljada korisnika, poslednjih meseci bilo je zagrejano, a dolazi vreme za pripreme za novu sezonu
Kako je protekla zima iz ugla javnog komunalnog preduzeća u čijem je opisu posla da proizvodi i distribuira toplotnu energiju, razgovarali smo s Predragom Živkovićem, direktorom JKP-a „Grejanje”.
„Pančevac”: Ova grejna sezona je pri kraju, šta građani mogu da očekuju do 1. maja?
Predrag Živković: Jeste, trenutno se nalazimo u završnoj fazi ove grejne sezone. Prema zakonu o energetici i gradskoj odluci o proizvodnji i isporuci toplotne energije, dužni smo svakodnevno do 15. aprila da proizvodimo toplotnu energiju. Temperaturne prognoze su takve da ćemo i posle sredine aprila nastaviti s radom, s obzirom na to da će jutarnje temperature biti nešto niže od proseka.
• S kakvim ste se problemima suočavali tokom zime i kako ste ih rešavali?
– Početak grejne sezone uvek može da bude problematičan iz ugla funkcionisanja. Pored toga što se na vreme krene s pripremom, sa otklanjanjem problema kod deonica koje su pokazale nedostatke u toku protekle grejne sezone, kao i s hladnim probama u septembru, po prirodi funkcionisanja sistema imamo probleme koji se otklanjaju u hodu. Ova grejna sezona startovala je prilično ranije, tako da smo već 4. oktobra krenuli s radom i do danas toplana nije pravila celodnevne pauze.
• Kako funkcionišu toplane i da li na njima treba nešto raditi?
– Svake godine, koliko već sredinom maja, krećemo s pripremom toplana i kotlarnica za narednu grejnu sezonu.
(Pančevac / S. Trajković)
