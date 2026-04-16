Danas je Prepodobni Nikita Ispovednik: Prema narodnim verovanjima, treba izbegavati ove stvari!

Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju dan Prepodobnog Nikite Ispovednika.

Reč je o svecu koji se u ranoj mladosti odrekao sveta i uputio se na monaški podvig.

Kao arhijerej je bio naročito milostiv prema bednim, sirotim, udovicama i ništavnim, zato bi na ovaj dan svi trebalo da posvete posebnu pažnju na ovu kategoriju ljudi.

Vrlina Svetog Nikite ogleda se i u tome što je u trenutku kada je zli Lav Jermenin ustao protiv ikona, ustao i ovaj svetitelj sa namerom da odbrani ikone, edukujući cara o značaju ikona.

Zbog toga je pretrpeo različita ponižavanja, zli jezik, ali i utamničenje. Na kraju je bio i proteran u izgnanstvo.

Za vreme života napravio je mnoga čudesa molitvom, a kada je umro, njegovo telo su preneli u manastir. Na samoj sahrani, mnogi bolesnici koji su mu dotakli telo odjednom su bili isceljeni. Mošti su mu bile položene do grobnice njegovog duhovnog oca Nikifora i druga Atanasija. Preminuo je 824. godine.

Zato danas obavezno udelite milostinju onima kojima je potrebna.

Običaji i verovanja

Prema narodnim verovanjima, na današnji dan valja se pospremiti kuća i ići u posetu najbližima. Treba izbegavati svađe i nikako ne bi trebalo danas ušivati garderobu ili uzimati iglu u ruke.

