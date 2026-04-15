Stručnjaci su otkrili koliko dugo možete čuvati kuvana jaja u frižideru

20:00
15.04.2026
Jaja su jedna od najčešćih i najsvestranijih namirnica u svakodnevnoj ishrani.
Konzumiraju se za doručak, ručak ili večeru, a mogu se pripremati na brojne načine, kao što su kuvana, pržena, pečena ili kao sastojak u raznim jelima i desertima.
Osim što su ukusna, jaja su poznata i po svojoj visokoj nutritivnoj vrednosti jer sadrže proteine, vitamine i minerale koji su važni za normalno funkcionisanje organizma. Kuvana jaja su posebno popularna jer se lako pripremaju i praktična su za konzumiranje kod kuće, na poslu ili u školskim obrocima.
Međutim, iako njihova priprema traje samo deset minuta, pitanje bezbednog skladištenja nakon kuvanja često izaziva nedoumice. To je malo složenije pitanje. Stručnjaci savetuju kako ih pravilno čuvati kako bi bila bezbedna za jelo čak i nedelju dana nakon pripreme, piše Simply Recipes.
Koliko dugo traju kuvana jaja
Prema rečima zaposlenih u Američkom odboru za jaja, tvrdo kuvano jaje u ljusci može se čuvati u frižideru do nedelju dana.
S druge strane, oljuštena tvrdo kuvana jaja treba jesti istog dana. Na prvi pogled, može delovati kontraintuitivno da kuvana jaja treba da traju kraće od sirovih jaja, koja mogu ostati sveža u frižideru i do tri do pet nedelja.
Međutim, stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država (USDA) objašnjavaju da kuvanje uklanja prirodni zaštitni sloj na ljusci jajeta. Ovo otvara mikroskopske pore kroz koje bakterije mogu lakše prodreti u unutrašnjost, čineći kuvana jaja krhkijim i kvarljivijim od sirovih.
Razlog je jednostavan. Na sobnoj temperaturi, bakterije se brzo razmnožavaju i mogu izazvati zdravstvene probleme. To znači da treba da stavite tvrdo kuvano jaje koje nosite na posao za ručak u frižider čim dođete kući.
Trik za skladištenje
Najbolje je čuvati tvrdo kuvana jaja u zatvorenoj posudi, odvojeno od sirovih. Ako ih pomešate, postoji jednostavan trik koji možete koristiti da ih razlikujete.
Samo zavrtite jaje na ravnoj površini. Bivša direktorka test kuhinje Los Anđeles Tajmsa, Noel Karter, objašnjava da će se „tvrdo kuvano jaje glatko okretati, ali sirovo jaje neće. Pošto žumance i belance u sirovom jajetu nisu čvrsti, tečnost se pomera i remeti težište, uzrokujući da se jaje klati umesto da se okreće“.
Tvrdo kuvana jaja mogu razviti poseban miris u frižideru, čak i ako ih pravilno čuvate.
Stručnjaci iz Kanadskog udruženja uzgajivača jaja kažu da je ovaj sumporni miris potpuno normalan.
„Miris je uzrokovan vodonik-sulfidom, koji se proizvodi tokom kuvanja. Bezopasan je i obično nestaje u roku od nekoliko sati“, kažu oni.
Iako je ovaj miris normalan, jaje je pokvareno ako postane sluzavo, izgleda kredasto ili ima poseban miris pokvarenog jajeta.
Američki odbor za jaja, kanadski proizvođači jaja i Ministarstvo poljoprivrede SAD slažu se da „tvrdo kuvana cela jaja i belanca postaju žilava i vodenasta kada se zamrznu“.
Verovatno je lakše skuvati novu turu jaja nego pokušati da potrošite gumena, bezukusna belanca.
(Bizportal/Panzionisani)