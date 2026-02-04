Sadržajan februar pančevačkih pčelara

Društvo pčelara – podružnica Pančevo tokom februara, u sklopu priprema za novu sezonu, organizovaće još nekoliko interesantnih sadržaja.

Tako će već u petak, 6. februara, od 18 sati u sali Gradske uprave Pančevo stručno predavanje o proizvodnji matične mleči održati prekaljeni pčelar iz Tuzle Ferid Velagić, kojem je ovo treći put da prenosi bogata iskustva ovdašnjim kolegama, što uvek bude dobro propraćeno.

Već narednih dana od 7. do 8. februara je 17. Pčelarski sajam u hali 2 Beogradskog sajma, a za sve članove Saveza pčelarske organizacije Srbije ulaz je slobodan.

Potom će u petak, 13. februara, stručno predavanje održati profesionalni pčelar iz Novog Miloševa Vojo Brstina.

Pored ostalog, on je i pronalazač i konstruktor tipa košnice koja se i zove po njemu Rodna Voja. Ovog puta govoriće o sprečavanju zimskih gubitaka i pripremama za pašu.

Drustvo pčelara će u nedelju, 15. februara, obeležiti svoju pčelarsku slavu Sretenje gospodnje uz sečenje kolača i zakusku.

Tom zgodom biće pozvani svi prijatelji udruženja i ljudi koji doprinose njegovom radu i podizanju svesti o pčelarastvu.

Pred sam početak nove sezone, 27. februara, ova agilna pančevčaka organizacija održaće i redovnu godišnju skupštinu.

(Pančevac/J. Filipović)

„Pančevački dani pčelarstva“ zadovoljili sve ukuse

Pančevački pčelari sa osnovcima: Deca i pčele zdravu priču dele