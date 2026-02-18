Pančevački pčelari obeležili slavu: Sledeće godine domaćin Dragan Zeng

Pančevački pčelari tradicionalno su obeležili su svoju slavu Sretenje Gospodnje, tako što su u prostorijama Mesne zajednice Strelište ugostili sve članove i brojne zvanice.

Izvršni odbor Društva pčelara – podružnica Pančevo potrudio se okupi predstavnike kolega iz udruženja iz Omoljice, Starčeva, Dolova, kao i pobratimskog udruženja iz Kamenova kod Petrovca na Mlavi.

Domaćin slave Nenad Padežanin pripremio je sveću, žito i slavski kolač, koji je nakon očitane molitve i toplih reči o pčelarstvu presekao otac Milovan.

Potom su najvrednijim članovima, koji se bore za pčelarstvo i utiču na rad udruženja, uručene i diplome Saveza pčelarske organizacije Srbije i pančevačke podružnice.

Nakon dodele diploma predsednik udruženja Aleksandar Cvejić zahvalio se svim gostima na prisustvu i pozvao ih na druženje uz zakusku i zvuke tamburice.

Na kraju je odlučeno da domaćin slave sledeće godine bude Dragan Zeng.

Jedan od pančevačkih pčelara, Slobodan Janaćković, istakao je da je ovo bila odlična prilika za razmenu iskustava.

– Pčelarima je veoma bitno da prate dešavanja kako oko svojih pčelinjaka tako i od kolega, jer tehnika pčelaratva je promenjiva, a pčelinjake iz sezone u sezonu prilagođavamo uslovima. Ovih dana pčele su imale lepo vreme pa tako su i donele prvi polen u kosnicu od leske, što je veoma važno za drustva u ovom delu godine – navodi Janaćković.

(Pančevac/J. Filipović)

