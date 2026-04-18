Poraz Železničara od Partizana na startu plej-ofa

Fudbaleri Železničara poraženi su od Partizana u Humskoj rezultatom 1:2 (1:1) u prvom kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Poraz Železničara došao je posle preokreta domaćeg tima. Tim Radomira Kokovića je poveo u 22. minutu golom Nikole Jovanovića, ali su Ognjen Ugrešić u 30. i Andrej Kostić u 50. minutu doneli tri boda Partizanu.

Pančevci su dobro otvorili utakmicu. Od starta su pritisli rivala visokim presingom sa željom da se nametnu na terenu.

Posle početnog opipavanja snaga i nekoliko pokušaja sa distance, Železničar je poveo preko Nikole Jovanovića.

Bila je to dobra akcija, napravljen je višak na desnoj strani, u nastavku je krilni fudbaler šutirao, pa na odbitak naleteo Kvaku Karikari, da bi iz trećeg pokušaja Jovanović pogodio praznu mrežu sa dva metra.

Radost plavo-belih, ipak, nije dugo trajala. Partizan je posle osam minutu uzvratio preko Ugrešića, posle asistencije Dragojevića.

Do poluvremena je viđena velika borba, ali ne i promena rezultata.

Drugi deo igre otvoren je pogođenom stativom Kristijana Šekularca. Centimentri su delili Železničar do novog vođstva, a vrlo brzo ono je pripalo Partizanu.

Posle ispucavanja golmana Popovića do lopte je došao Kostić i pogodio gol u 50. minutu.

Do kraja utakmice Železničar je uspeo samo da zapreti preko Janka Jevremovića, čiji je udarac sa 20 metara dobrom intervencijom zaustavio golman Milošević.

Bila je to ujedno i jedina prava šansa, pošto je drugo poluvreme u najvećem delu proteklo u igri na sredini terena, često seckanoj faulovima.

Železničar posle ovog meča ostaje četvrti na tabeli. U narednom kolu dočekuje Crvenu zvezdu 22. aprila.

