I to je Pančevo: Od rasula kroz šugavu sredinu do vrhunca

Od rasula

Trpljenje loših osoba VS mantra – samo da imam nekog.

To je razapetost između dva sveta.

Rasulo, kvarljivije iz dana u dan po definiciji.

Dok čekamo da se ona druga osoba promeni…

Kamen se pretvara u prah.

Odoše i snaga i volja i želja za sopstvenom promenom.

A to se ne sme, već smo iskusili.

Ne vredi, zadovoljstvo postaje mazohizam – na keca.

Kroz šugavu sredinu

Kroz bit dva pojma s različitim značenjem plivamo.

Ljubav i zaljubljenost golicaju sva čula.

Kao izmišljena zanimacija za glavu i čuku.

Koprcamo se, kad smo sami sa sobom: o čemu se tu radi.

Na granici je i mržnja; ekstra je, super je – zabava traje.

E, dođe vreme za fajront.

Hvata nas, polako, šugava sredina.

Kroz ravnodušnost hodamo na štakama.

Do vrhunca

Tajna o tome šta nas dovodi do vrhunca – da li će to ostati.

Postoje emotivni, intelektualni, seksualni vrh…

A prioriteti se menjaju.

U svakom slučaju ponaosob, kao i od slučaja do slučaja.

Samoljubiva gramzivost nas tera da hoćemo sve odmah.

S jednom osobom, što je iracionalno, skoro nemoguće.

Iako takvo ništa nije: zato tajnu moramo otkriti.

Kako do apsolutnog vrhunca, sad, s istom, jednom osobom.

(Pančevac / Siniša Trajković)

