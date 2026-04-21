I to je Pančevo: Od rasula kroz šugavu sredinu do vrhunca
Od rasula
Trpljenje loših osoba VS mantra – samo da imam nekog.
To je razapetost između dva sveta.
Rasulo, kvarljivije iz dana u dan po definiciji.
Dok čekamo da se ona druga osoba promeni…
Kamen se pretvara u prah.
Odoše i snaga i volja i želja za sopstvenom promenom.
A to se ne sme, već smo iskusili.
Ne vredi, zadovoljstvo postaje mazohizam – na keca.
Kroz šugavu sredinu
Kroz bit dva pojma s različitim značenjem plivamo.
Ljubav i zaljubljenost golicaju sva čula.
Kao izmišljena zanimacija za glavu i čuku.
Koprcamo se, kad smo sami sa sobom: o čemu se tu radi.
Na granici je i mržnja; ekstra je, super je – zabava traje.
E, dođe vreme za fajront.
Hvata nas, polako, šugava sredina.
Kroz ravnodušnost hodamo na štakama.
Do vrhunca
Tajna o tome šta nas dovodi do vrhunca – da li će to ostati.
Postoje emotivni, intelektualni, seksualni vrh…
A prioriteti se menjaju.
U svakom slučaju ponaosob, kao i od slučaja do slučaja.
Samoljubiva gramzivost nas tera da hoćemo sve odmah.
S jednom osobom, što je iracionalno, skoro nemoguće.
Iako takvo ništa nije: zato tajnu moramo otkriti.
Kako do apsolutnog vrhunca, sad, s istom, jednom osobom.
(Pančevac / Siniša Trajković)
I to je Pančevo: Pedaliranje dekorativne skice u vazdušnim strujama