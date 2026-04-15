I to je Pančevo: Pedaliranje dekorativne skice u vazdušnim strujama

Pedaliranje

Hvatamo slike oko nas i procesuiramo ih.

U skladu sa obrazovanjem, znanjem i iskustvom.

Tako i treba da bude, zaradili smo sve to.

U brojnim „sudarima” sa pametnijima od sebe.

A u ovom smislu – dobro dođu i mozgovno „siromašniji”.

Pokušavajući da ostanemo na nogama.

I da se dignemo posle padova.

Odguravamo pedale sve do pedaliranja uhvaćenih slika.

Dekorativne skice

Grešimo kačeći osobama iz okoline osobine koje nemaju.

Valjda zato što su nam drage u tom trenutku.

Često su ta osećanja i jača od „dragosti”.

Pojavi se tu i tamo zaletanje.

A bliskost, pa i samo pričinjavajuća, ume da prevari.

Opuštamo se; i to preterano – ako tako nešto postoji.

Stvaramo, nabacujemo najlepše reči i boje.

Umesto da odmah shvatimo kako izgledaju dekorativne skice.

U vazdušnim strujama

Kada smo lagani u glavi i povetarac nas nosi kao orkan.

Širimo ruke i tako dobro sve ide da postaju krila.

Puna pluća, prepune sive ćelije kiseonika.

Nepresušna energija, jer „bušimo” nove izvore.

Vidimo i nadrealne stvari koje su tada sasvim obične.

Poput sebe u situacijama iz kojih uvek izlazimo pobednički.

Ili, da nas tornado samo vuče još više, ka boljem.

Gubimo se u vazdušnim strujama, nije loše spustiti se.

(Pančevac / Siniša Trajković)

