I to je Pančevo: Pedaliranje dekorativne skice u vazdušnim strujama

13:00
15.04.2026
Pedaliranje
Hvatamo slike oko nas i procesuiramo ih.
U skladu sa obrazovanjem, znanjem i iskustvom.
Tako i treba da bude, zaradili smo sve to.
U brojnim „sudarima” sa pametnijima od sebe.
A u ovom smislu – dobro dođu i mozgovno „siromašniji”.
Pokušavajući da ostanemo na nogama.
I da se dignemo posle padova.
Odguravamo pedale sve do pedaliranja uhvaćenih slika.
Dekorativne skice
Grešimo kačeći osobama iz okoline osobine koje nemaju.
Valjda zato što su nam drage u tom trenutku.
Često su ta osećanja i jača od „dragosti”.
Pojavi se tu i tamo zaletanje.
A bliskost, pa i samo pričinjavajuća, ume da prevari.
Opuštamo se; i to preterano – ako tako nešto postoji.
Stvaramo, nabacujemo najlepše reči i boje.
Umesto da odmah shvatimo kako izgledaju dekorativne skice.
U vazdušnim strujama
Kada smo lagani u glavi i povetarac nas nosi kao orkan.
Širimo ruke i tako dobro sve ide da postaju krila.
Puna pluća, prepune sive ćelije kiseonika.
Nepresušna energija, jer „bušimo” nove izvore.
Vidimo i nadrealne stvari koje su tada sasvim obične.
Poput sebe u situacijama iz kojih uvek izlazimo pobednički.
Ili, da nas tornado samo vuče još više, ka boljem.
Gubimo se u vazdušnim strujama, nije loše spustiti se.
(Pančevac / Siniša Trajković)
