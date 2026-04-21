Pančevo Pančevo u slikama

Naši najstariji sugrađani iz Gerontološkog centra na otvaranju izložbe slika

14:30

21.04.2026

Podeli vest:

Foto: FB/gerontološkicentar

PANČEVO – Korisnici Gerontološkog centra Pančevo, u pratnji direktorke Mirjane Savkov, bili su dragi gosti na svečanom otvaranju prve reprezentativne izložbe slika u foajeu Kulturnog centra Pančevo. Ova poseta bila je prilika da naši najstariji sugrađani uživaju u vrhunskim umetničkim delima nastalim tokom prošlogodišnjih likovnih kolonija.
Postavka je rezultat plodonosne saradnje Saveza invalida rada Vojvodine i jedanaest opštinskih organizacija. Tokom 2025. godine, 34 umetnika su na kolonijama stvarala dela koja su sada pred publikom, a svaka organizacija doprinela je kvalitetu izložbe selekcijom svoja tri najreprezentativnija rada.

Kreativni izazov i ponos stanara
Za stanare Gerontološkog centra, ovaj događaj je bio više od običnog izlaska. Bio je to susret sa stvaralaštvom koje budi inspiraciju i ponos. Mnogi od njih, koji i sami neguju kreativnost u okviru radionica u Centru, prepoznali su u izloženim slikama najveće kreativne izazove i lepotu umetničkog izražavanja.


Podrška države i lokalne zajednice
Svečano otvaranje uveličali su svojim prisustvom predstavnici resornog Ministarstva i lokalne samouprave. Njihova maksimalna podrška i pohvale upućene učesnicima potvrđuju važnost nastavka tradicije i negovanja ovakvih zajedničkih manifestacija. Direktorka Mirjana Savkov naglasila je da je prisustvo korisnika na ovakvim događajima od suštinskog značaja za njihov aktivni društveni život i očuvanje kontinuiteta sa kulturnom scenom grada.

Umetnost kao spona generacija
Ovakvi susreti umetnika, publike i naših korisnika direktno doprinose bogatijem kulturnom životu Pančeva. Izložba u Kulturnom centru ostaje otvorena kao podsetnik na to koliko umetnost može da poveže ljude, bez obzira na životne okolnosti ili godine.

(Pančevac)

Tagovi

Gerontološki centar Pančevo izložba slika Kulturni centar Pančevo Mirjana Savkov Savez invalida rada Vojvodine socijalna inkluzija stanari doma

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.