Naši najstariji sugrađani iz Gerontološkog centra na otvaranju izložbe slika

PANČEVO – Korisnici Gerontološkog centra Pančevo, u pratnji direktorke Mirjane Savkov, bili su dragi gosti na svečanom otvaranju prve reprezentativne izložbe slika u foajeu Kulturnog centra Pančevo. Ova poseta bila je prilika da naši najstariji sugrađani uživaju u vrhunskim umetničkim delima nastalim tokom prošlogodišnjih likovnih kolonija.

Postavka je rezultat plodonosne saradnje Saveza invalida rada Vojvodine i jedanaest opštinskih organizacija. Tokom 2025. godine, 34 umetnika su na kolonijama stvarala dela koja su sada pred publikom, a svaka organizacija doprinela je kvalitetu izložbe selekcijom svoja tri najreprezentativnija rada.

Kreativni izazov i ponos stanara

Za stanare Gerontološkog centra, ovaj događaj je bio više od običnog izlaska. Bio je to susret sa stvaralaštvom koje budi inspiraciju i ponos. Mnogi od njih, koji i sami neguju kreativnost u okviru radionica u Centru, prepoznali su u izloženim slikama najveće kreativne izazove i lepotu umetničkog izražavanja.



Podrška države i lokalne zajednice

Svečano otvaranje uveličali su svojim prisustvom predstavnici resornog Ministarstva i lokalne samouprave. Njihova maksimalna podrška i pohvale upućene učesnicima potvrđuju važnost nastavka tradicije i negovanja ovakvih zajedničkih manifestacija. Direktorka Mirjana Savkov naglasila je da je prisustvo korisnika na ovakvim događajima od suštinskog značaja za njihov aktivni društveni život i očuvanje kontinuiteta sa kulturnom scenom grada.

Umetnost kao spona generacija

Ovakvi susreti umetnika, publike i naših korisnika direktno doprinose bogatijem kulturnom životu Pančeva. Izložba u Kulturnom centru ostaje otvorena kao podsetnik na to koliko umetnost može da poveže ljude, bez obzira na životne okolnosti ili godine.

(Pančevac)

Umetnost bez barijera u Pančevu: Otvorena velika izložba slika Saveza invalida rada Vojvodine