Spektakl tradicije u Pančevu: Nacionalni ansambl „Kolo“ sutra nastupa u Kulturnom centru

PANČEVO – U okviru velike nacionalne turneje pod nazivom „Kolodrom“, Nacionalni ansambl narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“ održaće celovečernji koncert u sredu, 22. aprila, u dvorani Kulturnog centra Pančeva. Početak nastupa zakazan je za 20 časova, a ulaz za sve posetioce je besplatan.

Pančevačka publika imaće privilegiju da uživa u vrhunskom umetničkom programu koji obuhvata bogatstvo gradskih, varoških i seoskih igara. Na sceni će oživeti koreografije legendarnih imena poput Olge Skovran, Radojice Kuzmanovića i Milorada Lonića.

„Kolodrom“ – biseri narodne umetnosti na jednoj sceni

Umetnici Ansambla – vrhunski igrači, pevači i narodni orkestar – predstaviće deo svog reprezentativnog repertoara po kojem je „Kolo“ decenijama prepoznato širom sveta. Program je pažljivo osmišljen da prikaže raznolikost srpske tradicije:

Starogradski biseri: Izvođenja poput „Beograđanke“ i „Bojerke“ dočaraće duh starih varoši.

Dinamične koreografije: Publika će moći da vidi energične „Igre iz Timočke krajine“.

Virtuoznost: Posebna atrakcija večeri biće čuveno „Čobansko nadigravanje“.

Kultura dostupna svima

Turneja „Kolodrom“ realizuje se pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Glavni cilj ove inicijative je decentralizacija kulturnih sadržaja, omogućavajući građanima širom zemlje da uživaju u umetnosti vrhunskog nacionalnog ranga.

Besplatan ulaz je poklon Ansambla i resornog ministarstva Pančevcima, uz poziv da se u što većem broju okupe i zajedno proslave lepotu narodnog nasleđa.

(Pančevac)