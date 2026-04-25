Obnova fresaka u Preobraženskom hramu u Pančevu

PANČEVO – Jedan od najlepših pravoslavnih hramova u Vojvodini, crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Pančevu, započeo je veliki projekat restauracije zidnog slikarstva. Cilj je da do velikog jubileja 2028. godine unutrašnjost hrama zasija starim sjajem.

Nakon više od jednog veka čekanja, freske koje krase zidove Preobraženskog hrama konačno prolaze kroz stručnu obnovu. Prva faza radova je uspešno završena restauracijom monumentalne kompozicije „Krunisanje Stefana Prvovenčanog“, a sredstva su obezbeđena zahvaljujući prilozima vernika i ljudi dobre volje.



Umetničko blago pod zaštitom države

Hram je poznat po tome što spaja radove dvojice velikana srpske umetnosti. Dok je čuveni Uroš Predić autor ikonostasa, zidno slikarstvo je delo Stevana Aleksića, koji je freske naslikao početkom 20. veka. Zbog protoka vremena i vlage, ova dela su bila ozbiljno ugrožena, što je obnovu učinilo prioritetom.

Cilj: Veliki jubilej 2028. godine

Planirano je da kompletna restauracija bude gotova do 2027. ili 2028. godine, kada će hram obeležiti 150 godina od završetka izgradnje. Iz crkvene opštine ističu da je dinamika radova direktno uslovljena donacijama, te pozivaju sve koji su u mogućnosti da pomognu očuvanje ovog kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

Preobraženska crkva, sa svojim karakterističnim tornjem u stilu neorenesanse i bogatom unutrašnjom dekoracijom, decenijama je simbol Pančeva i jedan od najvažnijih spomenika kulture u Srbiji.

(Pančevac/S.L)