OJT Pančevo: Optužnica zbog prikrivanja protiv Kačarevca

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.D. (1986) iz Kačareva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Prikrivanje, stoji u saopštenju OJT Pančevo.

Okrivljenom se stavlja na teret da je prikrivao predmete i to četiri aluminijumske felne sa pneumaticima za koje je znao da potiču iz krivičnog dela krađa, a koji su predmeti potom pronađeni i oduzeti od strane policijskih službenika.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.D. osudi na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci, kao i da se prema njemu produži pritvor do završetka glavnog pretresa, jep postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo.

