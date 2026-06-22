I to je Pančevo: Red jedan kroz jedan, kao maketa

Red

Kad vidimo nekakav red, niz, vrstu…

Oči zastanu na toj sceni.

Jer, ta kolona ili vrsta, kao i taj red ili niz deluju…

Umirujuće, pošto niko ne voli nered. Ili malo ko voli.

Koja bi osobina osobe ove druge vrste najbolje opisala?

To je definitivno za analizu karaktera.

Posao za profesionalke i profesionalce.

Mi amateri možemo samo da dodamo da je red i lekovit.

Jedan kroz jedan

Za šta možemo da kažemo da je „jedan kroz jedan”…

Sigurno, provereno, bez ikakve sumnje tačno.

Skoro da toga i nema, osim…

Kod bezuslovne ljubavi roditelja prema deci.

Ili među bliskim rođacima.

Mada se i na tom terenu pojavljuju devijacije.

Prvopomenuti izraz pominjemo i u ljubavnim odnosima.

Klasično zatrčavanje i ulupavanje, naj-naj-najčešće.

Kao maketa

Izgledaju nestvarno, a stvarne su…

Recimo, reči koje, pre svega, čitamo, ali i zapisujemo.

Svakako i pojave: magla noću – belo, a mrak.

Osobe s kojima komuniciramo, na svaki zamisliv način.

Ideje, naše, kao da su tuđe, a neporecivo su naše.

Pesme koje slušamo i imamo svoje refrene za njih.

Vere, svih vrsta, brrr.

Makete naših uverenja, što se „gurkom” kažiprsta ruše.

(Pančevac / Siniša Trajković)

I to je Pančevo: U daljini izdanci na raskršću