Južni Banat

DZ Opovo: Kupljen nov ultrazvučni aparat za ambulantu u Barandi

12:00

10.06.2026

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Foto: Printscreen/RTV Pančevo

Dom zdravlja Opovo dobio je najsavremeniji ultrazvučni aparat, koji je obezbeđen zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Za nabavku ove moderne medicinske opreme izdvojeno je četiri miliona dinara.

Novi aparat biće postavljen i korišćen u lokalnoj ambulanti u Barandi. Ova vredna investicija omogućiće znatno kvalitetniju i bržu dijagnostiku, efikasnije lečenje meštana na licu mesta, kao i viši nivo primarne zdravstvene zaštite u ovom selu.
(Pančevac/RTV Pančevo)

Tagovi

Baranda Dom zdravlja Opovo Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo ultrazvučni aparat zdravstvena zaštita

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