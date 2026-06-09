Na 6. danima zanatskog piva 50 brendova privuklo brojne ljubitelje

Ljubitelji zanatskog piva, dobre hrane i kvalitetne muzike okupili su se proteklog vikenda na šestom izdanju manifestacije „Dani zanatskog piva – Craft Beer Exp013“, koja je 5. i 6. juna održana na otvorenom prostoru centra BIG Pančevo.

Tokom dvodnevnog festivala posetioci su imali priliku da probaju oko 50 različitih vrsta kraft piva iz malih pivara širom Srbije, upoznaju se sa načinom njihove proizvodnje i otkriju nove ukuse i arome po kojima je zanatsko pivarstvo prepoznatljivo.

Manifestacija je i ove godine potvrdila da u Pančevu postoji sve veće interesovanje za kraft kulturu, a prema rečima Zorane Vladu iz organizacionog tima brojni posetioci pokazali su spremnost da istražuju različite stilove piva i podrže domaće proizvođače.

– Ponosni smo što kroz ovaj događaj aktivno gradimo pravu kraft kulturu u našem gradu i što „Craft Beer Exp013“ raste iz godine u godinu. Od samog početka cilj nam je bio da Pančevcima i gostima grada približimo bogatstvo autentičnih ukusa i promovišemo zanatsko pivarstvo u gradu koji ima tradiciju dugu više od tri veka. Danas u Pančevu uspešno rade tri kraft pivare, a odziv pivara iz cele zemlje, reakcije publike i sjajna atmosfera tokom oba dana festivala potvrđuju da smo na dobrom putu – kaže za „Pančevac“ Zorana Vladu.

Ona ističe da organizatori žele da manifestacija nastavi da se razvija i da Pančevo postane jedno od važnijih mesta na mapi domaćeg zanatskog pivarstva.

– Želja nam je da narednih godina festival dodatno unapredimo i da Pančevo postane ozbiljan centar kraft kulture. Imamo publiku koja prepoznaje kvalitet, imamo proizvođače koji ulažu mnogo truda i znanja u svoje proizvode i verujemo da ova priča ima veliki potencijal za dalji razvoj – navodi Vladu.

Pored degustacija, posetioci su uživali i u bogatom muzičkom programu. Prve festivalske večeri nastupio je sastav „The Greens Band“, dok su drugog dana publiku zabavljali „Sideline Brothers Band“, kao i Slavko i Ivana Goatmare Kozomora sa programom pod nazivom „Country Unplugged“.

Spoj zanatskog piva, pažljivo odabrane gastronomske ponude i muzike još jednom se pokazao kao dobitna kombinacija, pa su „Dani zanatskog piva – Craft Beer Exp013“ i ove godine privukli veliki broj Pančevaca i gostiju iz drugih gradova.

Da su žitelji ovog grada sve upućeniji u svet zanatskog piva pokazali su i razgovori sa posetiocima, koji su veoma precizno znali šta traže.

Armin Tot iz Pančeva kaže da ga je posebno oduševilo crveno pivo iz Ritiševa.

Njegov sugrađanin Vladimir Mandić smatra da ovakvih manifestacija nikada nije previše.

Foto: Jordan FilipovićNjegov prijatelj Darko Raškov dodaje da se razlika između industrijskog i zanatskog piva oseća već pri prvom gutljaju.

– Kod kraft piva oseća se kvalitet sastojaka. To nije industrijska proizvodnja i masovna receptura. Pivo ima karakter, svako je drugačije i upravo je u tome njegova draž – smatra Raškov.

Pančevo je kroz svoju istoriju bilo poznato po pivarskoj tradiciji, a poslednjih godina sve više dobija i prepoznatljivo mesto na mapi domaće kraft scene.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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