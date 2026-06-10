Osnovci iz Debeljače zablistali na foto-konkursu

DEBELJAČA – Stigli su zvanični rezultati foto-konkursa u organizaciji Udruženja prosvetnih radnika i kreativaca (UPROK), a učenici Osnovne škole „Moša Pijade” iz Debeljače ostvarili su izuzetan uspeh. Svojim objektivima, đaci ove škole su na kreativan način prikazali talenat, originalnost i veliku ljubav prema zavičaju, što im je donelo pregršt nagrada u oštroj konkurenciji.

U kategoriji viših razreda, učenici iz Debeljače su potpuno dominirali i osvojili prva tri mesta.



Prvo mesto i zlatni pehar pripali su Danilu Dragojlovu (učeniku 5. razreda), drugo mesto osvojio je Aleksej Romanov (takođe 5. razred), dok se na trećoj poziciji našao Mihajlo Dudok (učenik 6. razreda).

Pored glavnih nagrada, stručni žiri je dodelio i posebna priznanja učenicima koji su se izdvojili specifičnim motivima na fotografijama:

Bojana Buza – nagrada za najlepšu fotografiju prirode

Nemanja Kovač – priznanje za najoriginalniji pogled na zavičaj

Filip Geber – nagrada u kategoriji kulturno-istorijskog nasleđa

Ljelja Tatari – priznanje za najlepši detalj prirode

Uspeh nije izostao ni kod mlađih osnovaca. U kategoriji nižih razreda, učenici 4. razreda dobili su specijalnu nagradu i priznanje za najveću poslati kolekciju radova, čime su pokazali visok nivo timskog rada i masovnog odziva.

Uprava škole je uputila javne čestitke svim nagrađenim učenicima, ali i njihovim mentorkama, Adrijani Danilov i Eriki Garalejić-Ribar, koje su vodile đake kroz ovaj kreativni proces i pomogle im da školu predstave na najbolji mogući način.

(Pančevac)