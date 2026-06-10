Ostalo

Osnovci iz Debeljače zablistali na foto-konkursu

Tri prvoplasirana mesta i pregršt specijalnih priznanja

10:30

10.06.2026

Podeli vest:

Foto: OŠ "Moša Pijade" Debeljača

DEBELJAČA – Stigli su zvanični rezultati foto-konkursa u organizaciji Udruženja prosvetnih radnika i kreativaca (UPROK), a učenici Osnovne škole „Moša Pijade” iz Debeljače ostvarili su izuzetan uspeh. Svojim objektivima, đaci ove škole su na kreativan način prikazali talenat, originalnost i veliku ljubav prema zavičaju, što im je donelo pregršt nagrada u oštroj konkurenciji.
U kategoriji viših razreda, učenici iz Debeljače su potpuno dominirali i osvojili prva tri mesta.


Prvo mesto i zlatni pehar pripali su Danilu Dragojlovu (učeniku 5. razreda), drugo mesto osvojio je Aleksej Romanov (takođe 5. razred), dok se na trećoj poziciji našao Mihajlo Dudok (učenik 6. razreda).
Pored glavnih nagrada, stručni žiri je dodelio i posebna priznanja učenicima koji su se izdvojili specifičnim motivima na fotografijama:
Bojana Buza – nagrada za najlepšu fotografiju prirode
Nemanja Kovač – priznanje za najoriginalniji pogled na zavičaj
Filip Geber – nagrada u kategoriji kulturno-istorijskog nasleđa
Ljelja Tatari – priznanje za najlepši detalj prirode

Uspeh nije izostao ni kod mlađih osnovaca. U kategoriji nižih razreda, učenici 4. razreda dobili su specijalnu nagradu i priznanje za najveću poslati kolekciju radova, čime su pokazali visok nivo timskog rada i masovnog odziva.
Uprava škole je uputila javne čestitke svim nagrađenim učenicima, ali i njihovim mentorkama, Adrijani Danilov i Eriki Garalejić-Ribar, koje su vodile đake kroz ovaj kreativni proces i pomogle im da školu predstave na najbolji mogući način.

(Pančevac)

Tagovi

foto-konkurs UPROK fotografije zavičaja kreativnost osnovaca nagrađeni učenici OŠ Moša Pijade“ Debeljača

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.