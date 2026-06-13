Festival „Dani muzike” na Trgu neolita u Starčevu od 25. juna
Muzički festival „Dani muzike, pesme i igre” biće održan od 25. do 28. juna u Starčevu i na jednom mestu okupiće ljubitelje najrazličitijih muzičkih žanrova – od tradicionalnog folklora i klasične muzike, preko narodnog melosa, pa sve do čvrstog rok zvuka i hip-hopa.
Pored večernjih koncerata renomiranih izvođača, poseban deo programa posvećen je najmlađima kroz kreativne radionice i plesne nastupe.
Organizatori festivala su Mesna zajednica Starčevo i Dom kulture, uz podršku Grada Pančeva, a ulaz na sve programe je potpuno besplatan za sve posetioce.
Kompletan raspored manifestacije (Trg neolita):
Četvrtak, 25. jun,
20:00 – Svečano otvaranje i nastup folklornog ansambla KUD-a „Neolit”, Starčevo.
20:45 – Moderni muzički performans DJ & Violina show (obrade svetskih pop hitova).
Petak, 26. jun,
21:00 – Rok zagrevanje uz nastup sastava Najda i Van Kontrole (bivši pevač grupe „Smak“).
22:00 – Centralni rok koncert legendarne grupe Bajaga i instruktori.
Subota, 27. jun,
20:30 – Tradicionalna romska muzika i nastup Paganini benda (Romska rapsodija).
21:00 – Koncert narodne muzike: Halid Muslimović i Jarani.
Nedelja, 28. jun,
18:30 – Dečiji program (plesni studio „Balerina”, lokalni izviđači i animatori).
20:30 – Koncert klasične muzike u izvođenju trija „Čarobne žice” (Mala sala Doma kulture).
21:45 – Zatvaranje festivala uz Hip-Hop veče u prostorijama Kreativnog kulturnog kluba (KKK).
Ovaj događaj služi kao svojevrsni uvod u bogato kulturno leto i višenedeljne „Dane druženja”.
(Pančevac/J. Filipović)
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