Festival „Dani muzike” na Trgu neolita u Starčevu od 25. juna

Muzički festival „Dani muzike, pesme i igre” biće održan od 25. do 28. juna u Starčevu i na jednom mestu okupiće ljubitelje najrazličitijih muzičkih žanrova – od tradicionalnog folklora i klasične muzike, preko narodnog melosa, pa sve do čvrstog rok zvuka i hip-hopa.

Pored večernjih koncerata renomiranih izvođača, poseban deo programa posvećen je najmlađima kroz kreativne radionice i plesne nastupe.

Organizatori festivala su Mesna zajednica Starčevo i Dom kulture, uz podršku Grada Pančeva, a ulaz na sve programe je potpuno besplatan za sve posetioce.

Kompletan raspored manifestacije (Trg neolita):

Četvrtak, 25. jun,

20:00 – Svečano otvaranje i nastup folklornog ansambla KUD-a „Neolit”, Starčevo.

20:45 – Moderni muzički performans DJ & Violina show (obrade svetskih pop hitova).

Petak, 26. jun,

21:00 – Rok zagrevanje uz nastup sastava Najda i Van Kontrole (bivši pevač grupe „Smak“).

22:00 – Centralni rok koncert legendarne grupe Bajaga i instruktori.

Subota, 27. jun,

20:30 – Tradicionalna romska muzika i nastup Paganini benda (Romska rapsodija).

21:00 – Koncert narodne muzike: Halid Muslimović i Jarani.

Nedelja, 28. jun,

18:30 – Dečiji program (plesni studio „Balerina”, lokalni izviđači i animatori).

20:30 – Koncert klasične muzike u izvođenju trija „Čarobne žice” (Mala sala Doma kulture).

21:45 – Zatvaranje festivala uz Hip-Hop veče u prostorijama Kreativnog kulturnog kluba (KKK).

Ovaj događaj služi kao svojevrsni uvod u bogato kulturno leto i višenedeljne „Dane druženja”.

(Pančevac/J. Filipović)

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