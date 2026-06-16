Kino-foto klub „Ponjavica“ sedmi u Srbiji

Kino-foto klub „Ponjavica“ iz Banatskog Brestovca još jednom je potvrdio svoj kvalitet i značaj na fotografskoj sceni Srbije.

Prema rezultatima za 2025. godinu, ovaj klub se ponovo našao među deset najuspešnijih foto-klubova u zemlji, zauzevši visoko sedmo mesto i napredujući za jednu poziciju u odnosu na prethodnu godinu.

Navedeni uspeh ima posebnu težinu, jer je „Ponjavica“ jedini klub iz seoske sredine koji se godinama ravnopravno nosi sa foto-klubovima iz velikih gradova Srbije.

Uprkos skromnijim uslovima u odnosu na urbane centre, članovi kluba svojim radom, kreativnošću i istrajnošću uspevaju da ostvare rezultate vredne nacionalnog priznanja.

Pored ekipnog plasmana, značajne uspehe ostvarili su i pojedinci, pre svih član kluba Zoltan Bisak je osvojio prvu nagradu na Republičkoj izložbi fotografija u pojedinačnoj kategoriji, čime je još jednom potvrdio visok umetnički domet i kvalitet svog fotografskog izraza.

Priznanje je stiglo i za dugogodišnji doprinos razvoju fotografske umetnosti i organizacionom radu, jer je Zdravku Simijonoviću dodeljena godišnja nagrada Foto-saveza Srbije za doprinos radu te organizacije, što predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja koje Savez dodeljuje svojim zaslužnim članovima.

(Pančevac/J. Filipović)

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