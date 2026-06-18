Bogatstvo Vršačkih planina: Zdravlje, lepota i druženje

VRŠAC – U Vršačkom odmaralištu Crvenog krsta održana je edukacija „Bogatstvo Vršačkih planina – korak za zdravlje“, namenjena ženama koje žele da kroz stručne savete i boravak u prirodi unaprede svoje zdravlje i usvoje kvalitetnije životne navike.

Vršačko odmaralište Crvenog krsta bilo je domaćin edukativnog programa „Bogatstvo Vršačkih planina – korak za zdravlje“, koji je okupio brojne žene zainteresovane za teme očuvanja zdravlja i kvaliteta života.

Program je organizovan u saradnji sa Turističkom organizacijom Vršac i stručnim saradnicama iz oblasti medicine i fizičke aktivnosti, sa ciljem da se kroz praktične i lako primenljive savete ukaže na značaj zdravih navika, posebno u periodima života kada su ženama potrebne dodatna podrška i briga o sebi.

Tokom druženja učesnice su imale priliku da razgovaraju o značaju boravka u prirodi, dobrobitima redovne fizičke aktivnosti, kao i važnosti preventivnih pregleda koji predstavljaju jedan od ključnih koraka u očuvanju zdravlja.

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Svoja znanja i iskustva sa prisutnima podelile su dr Milena Dašić, ginekolog, dr Zorica Lazić, specijalista farmakologije, dr Katarina Jevdić, psihijatar i psihoterapeut, kao i Jelena Markov, fitnes instruktor.

Pored stručnog dela programa, organizovana je i šetnja Stazom zdravlja na Vršačkim planinama, čime su učesnice imale priliku da teorijska znanja povežu sa praktičnim primerima i uživaju u prirodnim lepotama ovog područja.

Organizatori ističu da je cilj ovakvih aktivnosti promocija zdravih stilova života, ali i upoznavanje građana sa potencijalima Vršačkih planina kao prostora koji može doprineti očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja.

Edukacija je, prema utiscima učesnica, u potpunosti ispunila očekivanja, potvrđujući da su stručni saveti, podrška i boravak u prirodi važan korak ka zdravijem i kvalitetnijem životu.

(RTV)