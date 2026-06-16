Hor „Zlatna jesen” priredio veče za pamćenje u Gerontološkom centru

Tradicionalni koncert i druženje u organizaciji Udruženja penzionera i njihovog hora „Zlatna jesen” još jednom je potvrdio zašto ovaj događaj izaziva ogromno interesovanje. Veliki hol Gerontološkog centra bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a članovi hora opravdali su sva očekivanja korisnika doma i priredili im veče za pamćenje.

„Zlatni momci i devojke” izveli su bogat repertoar poznatih pesama i melodija koje su probudile najlepše emocije i uspomene među prisutnima.

Pored emotivnog naboja, muzički program je uneo sjajnu dinamiku u svakodnevni život ove ustanove, podstičući dobro raspoloženje i optimizam kod publike. Rukovodstvo i korisnici Gerontološkog centra uputili su veliko hvala svojim dragim prijateljima, uz poruku da sa nestrpljenjem iščekuju sledeći susret.

(Pančevac)