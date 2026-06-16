Crveni krst Kovin nagradio najbolje učenike na konkursu „Krv život znači“

Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, predstavnici Crvenog krsta Kovin obišli su lokalne škole i uručili nagrade učenicima čiji su radovi proglašeni najboljim na tradicionalnom konkursu „Krv život znači“.

Ovom svečanom akcijom organizacija je želela da javno pohvali trud, talenat i plemenitost mladih autora, ali i da podstakne ostale đake da se u budućnosti uključe u slične humanitarne projekte.

Konkurs „Krv život znači“ svake godine okuplja veliki broj osnovaca i srednjoškolaca koji kroz likovno, literarno i video stvaralaštvo promovišu važnost dobrovoljnog davanja krvi i solidarnosti.

Iz Crvenog krsta Kovin uputili su srdačne čestitke svim nagrađenim učenicima, njihovim mentorima i nastavnicima koji su ih vodili kroz ovaj proces. Istovremeno, iskazana je velika zahvalnost svim učesnicima koji su svojim kreativnim idejama pomogli u širenju svesti o tome da sakupljena krv nekome može spasiti život. Organizatori su poručili da sa ponosom prate humanu svest mladih u Kovinu i da se već sada raduju novim susretima i kreativnim rešenjima na narednim konkursima.

(Pančevac)