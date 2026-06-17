Stevanović: Pančevo stvara društvo jednakih mogućnosti

Grad Pančevo dosledno podržava aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i stvaranju jednakih mogućnosti za sve građane, poručio je gradonačelnik Aleksandar Stevanović povodom pokretanja programa „Usluge dostupne svima – Poštujemo različitosti“.

Stevanović je istakao da pristupačnost nije samo pitanje infrastrukture, već i međusobnog razumevanja, poštovanja i spremnosti da se usluge prilagode potrebama svakog pojedinca, naglasivši da će Pančevo i ubuduće biti partner svim projektima koji doprinose zajednici u kojoj niko nije izostavljen.

U filijali banke Poštanska štedionica u Pančevu održana je prva obuka zaposlenih za komunikaciju i rad sa osobama sa invaliditetom, čime je zvanično započet ovaj važan program. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom Inkluzivna Srbija, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa ciljem da se unapredi pristupačnost usluga i podrži stvaranje društva jednakih mogućnosti.

Događaju su, pored gradonačelnika Stevanovića, prisustvovali i predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica mr Bojan Kekić, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević, kao i predsednica Upravnog odbora Centra Inkluzivna Srbija Barbara Bogdanović.

U okviru programa, u pančevačkoj filijali je postavljen namenski QR kod koji korisnicima omogućava brz pristup informacijama u audio i video formatu, uz prevod na srpski znakovni jezik. Takođe, zaposlenima u banci uručene su „Smernice za komunikaciju sa osobama sa invaliditetom“.

Sama obuka osmišljena je kroz praktičan rad i razmenu iskustava. Realizovali su je predstavnici Centra Inkluzivna Srbija: Barbara Bogdanović, tumač za srpski znakovni jezik Nina Baranovski, kao i master pravnik Miloš Spaić, koji je kao osoba sa oštećenjem vida preneo zaposlenima ključne smernice za kvalitetniju svakodnevnu komunikaciju.

Zajedničkim radom institucija i kompanija, Pančevo nastavlja da se razvija i gradi kao grad dostupnih usluga, razumevanja i jednakih prilika za sve svoje građane.

(Pančevac)

Poštanska štedionica: Održana prva inkluzivna obuka