Promene kroz Beograd za autobuse iz Pančeva

Za sada zbog radova u Bulevaru despota Stefana u Beoogradu ukinuta samo stanica kod MUP-a

Zbog zatvaranja Bulevara despota Stefana nema velikih promena na ruti autobusa „Pantransporta” koji saobraćaju od Pančeva do glavnog grada.

Za autobuse koji vožnju završavaju na Dunav stanici ništa se ne menja. A na liniji koja saobraća do Glavne autobuske stanice na Novom Beogradu iz Pančeva ukinuto je samo stajalište kod MUP-a u ovoj ulici, to jest kod Policijske uprave za Grad Beograd. Sledeća stanica je kod Skupštine.

Na povratku, u smeru ka Pančevu, autobusi s Glavne autobuske stanice takođe ne staju kod Policijske uprave, al se svi spuštaju do Dunav stanice gde skupljaju putine iz ovog područja. Nakon toga, kao i do sada, staju kod Pančevačkog mosta.

(Pančevac)

Veliki infrastrukturni šok u Beogradu: Zatvara se Bulevar despota Stefana, ruše “Staklenac” i Bajlonijevu pijacu!