Poslednja ispitivanja: Voda na javnim česmama ispravna

Voda sa javnih česmi u gradu može se slobodno piti, pokazuju ispitivanja Zavoda za javno zdravlje, a kakve su nam vode za kupanje znaćemo krajem iduće nedelje

Ispitivanja uzoraka sa javnih česmi u gradu od sredine juna pokazala su da je voda sa njih u potpunosti ispravna i bezbedna za piće. Sve ove česme povezane su sa mrežom „Vodovoda” koji o njima i vodi računa i plaća analize koje sprovodi pančevački Zavod za javno zdravlje. Reč je o sledećim javnim česmama:

1. Ulica Toze Markovića 2,

2. Dečje igralište, Masarikova 2,

3. Ugao ulica Cara Dušana i Filipa Višnjića,

4. Ugao ulica Cara Dušana i Prvomajske,

5. Ugao Knićaninove i Jovice Bezuljevića,

6. Kikindska bb, na igralištu na Kotežu 2,

7. Tamiški kej bb, kod igrališta blizu kafea „Voz”,

8. Ulica Uroša Predića bb,

9. Vršačka bb,

10. „Ohridska česma”, Kozaračka bb,

11. Ulica Svetog Save 101,

12. Trg Kralja Petra I, Gradski park,

13. Kod Hrama Svetog Save,

14. Banatski Brestovac, Pančevačka bb,

15. Dolovo,

16. Glogonj,

17. Ivanovo, Ulica Petefi Šandora,

18. Jabuka, Trg Borisa Kidriča,

19. Kačarevo, ugao ulica Koste Racina i Proleterske,

20. Omoljica, Trg Svetog Save 3,

21. Skrobara, Maršala Tita bb.

Što se tiče česmi na pijacama i grobljima, kojima gazduje „Zelenilo”, uzorci će se prema planu ovog javnog komunalnog preduzeća uzimati u julu mesecu. Prema analizama uzoraka od kraja maja voda i na ovim česmama ispunila je kriterijume za upotrebu za piće.

Uskoro ćemo znati i kakav je kvalitet površinskih voda, to jest voda u kojima se kupamo. Zavod za javno zdravlje već je sproveo analizu vode iz Gradskog bazena, a kakav nam je Tamiš na tri kupališta, Dunav na Beloj steni i kod Ivanova, Ponjavica i Kačarevačko jezero znaćemo krajem sledeće nedelje.

(Pančevac, N. S.)

Voda sa javnih česmi bezbedna za piće

Sutra počinje da radi bazen