Novi potpis u Železničaru: Milikić produžio ugovor do 2028.

Mirko Milikić, zvanično najbolji štoper Superlige Srbije u prethodnoj sezoni, produžio je ugovor sa FK Železničar Pančevo na još dve godine.

Pouzdani defanzivac, koji je u Železničar stigao 2022. godine, svojim igrama i zalaganjem izrastao je u jednog od lidera pančevačkog tima i dao veliki doprinos rezultatima kluba. Sjajne partije u plavo-belom dresu preporučile su ga i za A reprezentaciju Srbije, gde je dobio poziv selektora za prijateljske utakmice nacionalnog tima.

Produžetak saradnje za Milikića predstavlja veliko priznanje i potvrdu dobrog rada.

„Produžetak saradnje za mene predstavlja veliko priznanje. Zahvalan sam na ukazanom poverenju i ponosan što sam deo ambicioznog kluba koji iz godine u godinu raste i želi da ostvaruje sve veće rezultate“, istakao je 24-godišnji defanzivac.

Osvrnuo se i na sezonu iza sebe, koju ocenjuje kao veoma uspešnu i za klub i na ličnom planu.

„Iza nas je sjajna sezona, kako za klub, tako i za mene lično. Zajedno smo napredovali, ostvarili dobre rezultate i pokazali da se naporan rad, posvećenost i zajedništvo uvek isplate.“

Milikić ističe da su vera i zajedništvo bili ključni faktori uspeha.

„Od prvog dana verovali smo u sebe i u to da možemo da ostvarimo dobar rezultat. Upravo su nas ta vera, veliko zajedništvo i želja za napretkom doveli do ciljeva koje smo ostvarili.“

Posebno mesto zauzima i poziv u A nacionalnu selekciju Srbije, selektora Veljka Paunovića.

„Poziv selektora mi mnogo znači i predstavlja veliko priznanje. Velika je čast nositi dres svoje zemlje, a na meni je da nastavim da radim još jače kako bih i ubuduće zasluživao poverenje i nove pozive.“

Pred početak nove sezone, Milikić poručuje da su ambicije i dalje velike.

„U novu sezonu ulazim sa velikom željom za dokazivanjem i daljim napretkom. Pozivam naše navijače da budu uz nas na svakoj domaćoj utakmici, kao i prošle sezone. Verujemo u sebe i učinićemo sve da ih dobrim igrama i rezultatima ponovo obradujemo“, zaključak je štopera Železničara.

(FK Železničar)