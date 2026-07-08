Vozite automatik? Ovu grešku na semaforu pravi veliki broj vozača

Međutim, upravo zbog toga mnogi vozači usvoje navike koje nisu preporučljive i veruju da na taj način čuvaju automobil ili štede gorivo.

Jedna od najčešćih grešaka je prebacivanje menjača u neutralni položaj (N) dok vozilo stoji na semaforu ili u koloni.

Zašto prebacivanje u N nije preporučljivo?

Mnogi vozači smatraju da će prebacivanjem iz položaja D (Drive) u N (Neutral) smanjiti potrošnju goriva ili rasteretiti menjač. Međutim, mehaničari upozoravaju da je to zabluda.

Savremeni automatski menjači konstruisani su tako da bez problema rade u položaju D, čak i kada automobil miruje. Svako nepotrebno prebacivanje između režima predstavlja dodatnu radnju za mehanizam menjača, a pritom ne donosi nikakvu stvarnu korist.

Zbog toga učestalo prebacivanje u neutralni položaj može vremenom doprineti većem habanju pojedinih komponenti.

Šta treba raditi na semaforu?

Ako čekate na semaforu ili u kraćoj koloni, preporuka stručnjaka je jednostavna – ostavite menjač u položaju D i držite nogu na kočnici.

Položaj N ima svoju namenu, ali uglavnom u posebnim situacijama, a ne tokom svakodnevne gradske vožnje, piše Tportal.

Kako automobili postaju sve napredniji, menjaju se i preporuke za njihovo korišćenje. Navike koje su bile korisne kod vozila sa ručnim menjačem danas često više nisu potrebne kod automobila sa automatskim menjačem.