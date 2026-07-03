Pančevo Pančevo u slikama

Ne kupuj – udomi Sivku tigricu i Enigmaše

14:00

03.07.2026

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Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Sivku tigricu i Enigmaše.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Sivka tigrica

Ova maca hitno traži dom, nakon što je pronađena potpuno sama na parkingu.

Čovek koji ju je sklonio zbog velikog broja svojih životinja ne može da je zadrži i narednih dana bi je vratio na lokaciju, pa se nada mogućem udomljenju pre toga.

Privremeni dom je takođe opcija, a sve drugo može se saznati pozivom na kontakt telefon 063/738-21-01.

 

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Enigmaši

Ove dve preslatke kuce traže vlasnike odgovorne i pune ljubavi.

Vesele, umiljate i druželjubive, jedva čekaju da pronađu porodicu koja će im pružiti ljubav i dom kakav zaslužuju.

Stare su godinu i po dana, vakcinisane, sterilisane i očišćenje od parazita.

Možete ih videti i upoznati kod kafića „Enigma” na Tamiškom keju.

Kontakt: ljubimci.pancevo@gmail.com.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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Akcija Pančevca Društvo prijatelja životinja Ljubimci ne kupuj - udomi

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