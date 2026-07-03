Ne kupuj – udomi Sivku tigricu i Enigmaše

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Sivku tigricu i Enigmaše.

Sivka tigrica

Ova maca hitno traži dom, nakon što je pronađena potpuno sama na parkingu.

Čovek koji ju je sklonio zbog velikog broja svojih životinja ne može da je zadrži i narednih dana bi je vratio na lokaciju, pa se nada mogućem udomljenju pre toga.

Privremeni dom je takođe opcija, a sve drugo može se saznati pozivom na kontakt telefon 063/738-21-01.

Enigmaši

Ove dve preslatke kuce traže vlasnike odgovorne i pune ljubavi.

Vesele, umiljate i druželjubive, jedva čekaju da pronađu porodicu koja će im pružiti ljubav i dom kakav zaslužuju.

Stare su godinu i po dana, vakcinisane, sterilisane i očišćenje od parazita.

Možete ih videti i upoznati kod kafića „Enigma” na Tamiškom keju.

Kontakt: ljubimci.pancevo@gmail.com.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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