Ne kupuj – udomi Sivku tigricu i Enigmaše

Fond PIO: Povećanje penzija stiže pre kraja godine
16:47
03.07.2026
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Sivku tigricu i Enigmaše.
Sivka tigrica
Ova maca hitno traži dom, nakon što je pronađena potpuno sama na parkingu.
Čovek koji ju je sklonio zbog velikog broja svojih životinja ne može da je zadrži i narednih dana bi je vratio na lokaciju, pa se nada mogućem udomljenju pre toga.
Privremeni dom je takođe opcija, a sve drugo može se saznati pozivom na kontakt telefon 063/738-21-01.
Enigmaši
Ove dve preslatke kuce traže vlasnike odgovorne i pune ljubavi.
Vesele, umiljate i druželjubive, jedva čekaju da pronađu porodicu koja će im pružiti ljubav i dom kakav zaslužuju.
Stare su godinu i po dana, vakcinisane, sterilisane i očišćenje od parazita.
Možete ih videti i upoznati kod kafića „Enigma” na Tamiškom keju.
Kontakt: ljubimci.pancevo@gmail.com.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
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