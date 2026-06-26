Ne kupuj - udomi Glogonjku i polubigliće
17:00
26.06.2026
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Glogonjku i polubigliće.
Glogonjka
Ovu malenu macu spasao je naš sugrađanin, ali, nažalost, ne može da je zadrži, pa se traži dom za nju.
Sklonio ju je s puta u Glogonju i tako joj je spasao život.
Dobila je svoj posip, ve-ce i hranu i to sve ide s njom kod novog vlasnika.
Sve drugo može se saznati pozivom na telefon 063/175-03-08.
Polubiglići
Pet prelepih štenaca u potrazi je za svojim prvim vlasnicima i sigurnim
domovima.
Stari su oko tri meseca; majka im je bigl, a otac mešanac.
Oni su razigrani i radoznali, kao i svi njihovi vršnjaci.
Biće to pravi prijatelji, čuvari i partneri u dugim šetnjama svakomeko ih trajno zbrine i udomi.
Kontakt telefon je 062/66-99-77.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
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