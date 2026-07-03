Optužni predlog za udes u Alibunaru: Pijan sleteo sa kolovoza i povredio suvozača

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv P.B. (1987) iz Seleuša, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 31.12.2025. godine, u Alibunaru, upravljajući putničkim motornim vozilom pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 1,88 promila alkohola u organizmu, usled neprilagođenog načina vožnje izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i udario u postavljeni saobraćajni znak, kojom prilikom je oštećeni Đ.B. (1987) iz Seleuša, koji se nalazio u svojstvu suvozača, zadobio lake telesne povrede.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P.B. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od četiri meseca, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, kao i meru bezbednosti Zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od četiri meseca.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podseća da svako upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, kao i nepoštovanje saobraćajnih propisa predstavlja ozbiljno ugrožavanje života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju, te se odgovornim ponašanjem za volanom čuvaju ljudski životi i sprečavaju nesagledive posledic