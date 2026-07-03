PU Pančevo: Uhapšen Vrščanin sa više od kilogram marihuane u „fijatu“

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. B. (1997) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kriminalistička policija je u „fijatu“ kojim je upravljao S. B. pronašla oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Pančevu.
hapšenje Vršac, marihuana Pančevo, zaplena droge, MUP Pančevo, Više javno tužilaštvo
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