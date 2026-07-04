Kačarevačko jezero ponovo otvoreno za kupače

Posle jednog propuštenog leta, Sportsko-rekreativni centar „Jezero“ u Kačarevu od 1. jula ponovo prima kupače.

Omiljeno izletište meštana i gostiju ovog dela Banata otvorilo je sezonu u potpuno uređenom ambijentu, nakon višemesečnih priprema tokom kojih su otklonjeni problemi zbog kojih kupalište prošle godine nije radilo.

Mesna zajednica Kačarevo, uz podršku Grada Pančeva, javnih preduzeća i nadležnih službi, završila je sve planirane radove kako bi sezona počela na vreme, sa posebnim akcentom na bezbednost posetilaca i kvalitet vode.

Predsednik Saveta Mesne zajednice Kačarevo, Branko Bokun, ističe da su pripreme trajale više od mesec dana i da je u njih bio uključen veliki broj ljudi.

– Zahvaljujući dobroj saradnji sa Gradom Pančevom uspeli smo da realizujemo sve što je bilo planirano. Naš cilj bio je da kupačima obezbedimo bezbedno, uređeno i funkcionalno kupalište, a verujem da smo u tome uspeli. Želeli smo da kvalitet usluge bude na nivou prethodnih sezona, pa čak i bolji – kaže Bokun.

O održavanju kompleksa tokom leta brine Javno komunalno preduzeće „Kačarevo“, koje je zaduženo za čistoću, uređenje prostora i komunalni red, kako bi posetioci tokom cele sezone imali prijatan ambijent za odmor.

Jedna od najvažnijih novina ove godine jeste organizovana spasilačka služba. Profesionalni spasioci dežuraju svakodnevno od 10 do 19 sati i biće prisutni sve do kraja avgusta.

– Bezbednost kupača bila nam je apsolutni prioritet. Zato apelujemo na sve posetioce da poštuju pravila kupališta i da u vodu ulaze isključivo tokom radnog vremena spasilačke službe. Kupanje van tog termina odvija se na sopstvenu odgovornost i ne preporučuje se – naglašava Bokun.

Pored bezbednosti, posebna pažnja posvećena je i kvalitetu vode.

Kačarevačko jezero uključeno je u redovan program monitoringa Zavoda za javno zdravlje Pančevo, pa će tokom cele sezone biti sprovođene redovne analize kako bi kupači imali pouzdane informacije o njenoj ispravnosti.

Najviše posla obavljeno je upravo na unapređenju sistema koji obezbeđuje kvalitet vode.

Tokom prošle godine rešeni su problemi sa slabijom cirkulacijom i pojavom algi, zbog kojih kupalište nije moglo da bude otvoreno.

Ugrađen je dodatni sistem za aeraciju, pa jezero sada raspolaže sa dva gejzira i dva sistema za dopunu vode sa slapovima, koji obogaćuju vodu kiseonikom i poboljšavaju njenu cirkulaciju. Istovremeno je unapređen sistem održavanja, a tokom cele sezone sprovodiće se redovni tretmani protiv algi i drugih nečistoća.

– Iskoristili smo prošlu godinu da rešimo sve probleme koji su se godinama pojavljivali. Danas imamo znatno bolji sistem cirkulacije vode i uslove koji omogućavaju kvalitetnije održavanje jezera. Verujem da će naši sugrađani to prepoznati i da će ovog leta ponovo uživati na svom omiljenom kupalištu – kaže Bokun.

Već prvih dana nakon otvaranja na jezeru se mogao videti veliki broj porodica sa decom, rekreativaca i mladih koji su osveženje od visokih temperatura potražili upravo na ovom kupalištu.

(Pančevac/J. Filipović)

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