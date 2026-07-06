Kako pronaći pravi ivanjski venčić na pančevačkoj pijaci

Ivanjdanski ili ivanjski venčići pletu se dan uoči ili na sam Ivanjdan, praznik koji se u crkvi obeležava kao rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Ali, sudeći prema pančevačkoj pijaci, ponuda je krenula već od kraja prošle nedelje. I nije to jedini običaj koji se izmenio. Jer u venčićima sve više ima svega, a u nekima čak ni traga od trave žute boje. Razlog je što danas uglavnom vise u stanovima, pred vratima u zajedničkom ulazu ili na terasama.

– Kupujem ovaj suvi zato da ne bi sa njega otpadali uveli cvetovi i trunje od suvih grana naknadno. Zamislite da to sve čistimo u predsoblju, pa čak i na terasi – objasnila nam je Jadranka, jedna od Pančevki koja je u nedelju kupila baš takav venčić, razlog za svoj izbor.

Kod Vesne Gruičić, koje koje se pored rasada onog kasnijeg prolećnog, zašarenilo baš od venčića napravljenih od bojenog sušenog cveća, nije nedostajalo kupaca.

– Biče sigurno veća prodaja u ponedeljak ili na sam Ivanjdan, u utorak. Napravili smo ih sin Dušan i ja. Oko stotinjak. Ali, možda je ovo poslednji put da to radimo posle punih 20 godina. Prsti su mi puni žuljeva jer ih pravimo na žičanom obruču. Zato su vrlo čvrsti i trajni. Razlog što smo ih do sada pravili je bio i to što je prihod od prodaje išao u fond za naše tri kuce. Već su starije, u pitanju je majka od 11 godina i deca od osam, a svaki odlazak veterinaru košta i oko pet-šest hiljada dinara. Zato moramo da za njih imamo poseban fond – objasnila nam je Vesna.

A kada je jedna od Pančevki zbog mame poželela da ipak suvi venčić bude ivanjski, Vesna se potrudila da jednu grančicu nabavi od suseda koj prodaje samo grane. Jer ko zna da plete venčić, može da kupi samo ubranu travu. Kod Violete Ivkov, koja proizvode sa gazdinstva u Bavaništu prodaje u jednom od lokala, bunt ubrane trave košta 200 dinara. Ostalo zavisi od kreativnosti uglavnom pletilja.

– Kupuju. Uglavnom starije žene. Nadam se da ću prodati sve do utorka. A u utorak ćemo snajka i ja praviti i same venčiće. Otkupila sam je od berača. A pošto ovde već prodajem svoje kolače, sokove, zimnicu, lekovito bilje, testeninu, ponudi sam dodala i cveće. Možda ćemo na Ivanjdan kuvati i kukuruz što uvek privuče ljude – odgovorila nam je Violeta na pitanje isplati li joj se posao.

Milka Ilić iz Jabuke na pijacu dolazi već 20 godina pred i na sam Ivanjdan. Poznata je i po tome što je već godinama među najjeftinijima. Jer dok kod drugih venčić od ivanjskog cveća uz čen ili dva ili maleni beli luk i po koji cvetak košta i 450 kod Milke, iako ništa manje lep, samo je 250 dinara.

– Neki traže više. Ja ne mogu. U subotu jesam prodala svega desetak, ali Ivanjdan tek stiže. Sama sam brala travu. Ima je u rupama, udolinama. Mada i ove godine je dosta spaljena zbog velikih vrućina. Nadam se zaradi. Živim od penzije, imam baštu, deca zarađuju. A sa narodom je zanimljivo. Pitaš kakav je. Narod kô narod. Često traži i dlaku u jajetu, ali nje nema – govori nam Milka očigledno već vična pletenju venčića jer dok razgovara pogled na venčić ne spušta.

Dok smo sa njom razgovarali u nedelju je prodala četiri, što je dobar zalog za onu nadu za zaradom. Jer – najveća tražnja i ponuda očekuju se na sam Ivanjdan, u utorak. Prodaja je ove godine počela ranije jer praznik pada skoro usred sedmice a dosta je onih i koji rade pa do pijace ne mogu posle vikenda.

Venčići, prema narodnom verovanju, treba da nas zaštite od nesreće, bolesti i zlih sila i da nam unesu zdravlje, napredak i blagostanje u dom. A ako tražite još simbolike iz starijih vremena, potražite u venčićima, pored ivanjskog cveća koje nam donosi mir, sunčevu energiju i lepotu u dom, beli luk koji treba da nas zaštiti od uroka i nečistih sila, crvenu ružu za ljubav i devojačku lepotu, hajdučku travu ili pelin za otpornost organizma, žito za rodnost… Što se tiče naziva, jezikoslovci kažu da se može reći i ivanjski i ivanjdanski venčić – jer ivanjski potiče od imena trave a ivanjdanski od Ivanjdana.

(Pančevac / N. S.)

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