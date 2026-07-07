Direktor Stanišić: Kvalitet vode je pod stalnim nadzorom

Otvoreni bazen kod Hale sportova svakodnevno je sve puniji. I mlado i staro se rashlađuje – voda predstavlja spas i beg sa vrelog asfalta.

Direktor JKP-a „Mladost” Milan Stanišić kaže da su zaposleni u preduzeću i ovog leta pravovremeno krenuli sa pripremnim radovima na otvorenom plivačkom bazenu kako bi sezona krenula na vreme. Objašnjava:

– Zamenili smo deo dotrajalih ventila i deo cevne ventilacije ispod korita bazena, kao i deo tribina pored bazena. Uz to, postavili smo mobilijar oko bazena, uredili smo sportske terene, otklonili male nedostatke u mokrim čvorovima i sproveli smo još neke sitne popravke kako bi posetiocima bili obezbeđeni bezbedni, higijenski i kvalitetni uslovi za korišćenje bazena. Tokom cele kupališne sezone, kvalitet bazenske vode biće pod stalnim nadzorom, uz redovne kontrole i održavanje kako bi svim posetiocima bilo omogućeno prijatno korišćenje bazena.

Za kontrolu kvaliteta bazenske vode, tokom cele sezone, biće zadužen Zavod za javno zdravlje koji će redovno vršiti fizičko-hemijsku i mikrobiološku kontrolu vode.

– Za brigu o bezbednosti kupača tokom letnje sezone zadužena je grupa licenciranih spasilaca. Apelujemo na sve naše korisnike da slušaju njihove sugestije kako bi i ova kupališna sezona protekla na najvišem bezbednosnom nivou. Radno vreme otvorenog plivačkog bazena za građanstvo je svakim danom od 10 do 18 sati. Period pre 10 sati i period posle 18 sati namenjen je plivačkim klubovima – zaključio je Stanišić.

I ove godine cene ulaznica za bazen su ostale nepromenjene. Cena karte za odrasle osobe je 320 dinara, za decu do 10 godina 230 dinara, dok je za decu do 5 godina ulaz slobodan.

(Pančevac / S. T.)

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