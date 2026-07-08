Ne kupuj – udomi Žutu, Crnu i sestre Čupavke

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Žutu, Crnu i sestre Čupavke.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Žutu, Crnu i sestre Čupavke.

Žuta i Crna

Ovim veoma mladim čupkicama, teškim oko sedam kilograma, potreban je dom, nakon što ih je neko ostavio usred njiva, ali sada su terilisane, vakcinisane i zaštićene od svih parazita.

Žuta ima demodeks koji prolazi, kod oka se još uvek vidi, ali dlaka joj je porasla normalno na ušima i prednjoj nozi, tako da će proći i to kod oka.

Ako neko želi ove dobre „čuvarkuće“, treba da se javi na imejl adresu ljubimci.pancevo@gmail.com.

Sestre Čupavke

Dve prelepe ženkice, koje se nalaze na jednom pančevačkom gradilištu, traže domove.

Hrane ih i paze dobri ljudi koji nisu hteli da ih prepuste neizvesnoj sudbini, ali bi voleli da ih udomi neko odgovoran kako ne bi ostale na ulici.

Sve druge informacije mogu se dobiti pozivom na telefon 062/968-69-

37.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

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