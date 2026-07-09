Petrovdan u Glogonju: Folklorni spektakl i veliki koncert „Tropiko benda“ za seosku slavu

GLOGONJ – Tradicionalna proslava seoske slave Petrovdan u Glogonju i ove godine okupiće meštane i goste uz izuzetno bogat kulturno-zabavni program, koji spaja narodnu tradiciju i moderni pop zvuk.

Manifestacija počinje u petak, 10. jula 2026. godine, kada će u Domu kulture „Mladost“ u Glogonju biti održan svečani koncert folklorne sekcije ovog doma. Program počinje u 18.30 časova, a publici će se, pored domaćina, predstaviti i gostujuća kulturno-umetnička društva: KUD „Veselija“ iz Glogonja, KUD „Veljko Vlahović“ iz Kačareva i KUD „Sveti Nikola“ iz Sakula.

Centralni muzički događaj i vrhunac proslave rezervisan je za nedelju, 12. jul, kada će u Domu kulture nastupiti popularni „Tropiko bend“. Koncert jednog od najpoznatijih domaćih pop sastava počeće u 21 sat.