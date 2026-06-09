GLOGONJ: Folkloraši sekcije Doma kulture uspešni i u Vrnjačkoj Banji

Folklorna sekcija Doma kulture „Mladost” iz Glogonja nastavila je niz uspešnih nastupa na festivalskim scenama širom Srbije.

Naime, na ovogodišnjem međunarodnom festivalu folklora „Dživdžan” u Vrnjačkoj Banji, koji je nedavno okupio više od 1.100 učesnika iz zemlje i inostranstva, mladi Glogonjci dostojno su reprezentovali svoje mesto, tradiciju i kulturno nasleđe.

Na festivalu su nastupila dva ansambla u uzrasnoj kategoriji do 16 godina, sa oko 35 članova, koji su se publici predstavili igrama i pesmama iz srpske narodne tradicije.

Njihov trud nije prošao nezapaženo, pa su se kući vratili s vrednim priznanjem – nagradom i peharom za najbolju rekonstrukciju narodne nošnje.

Direktor Doma kulture Slavko Jovanovski ističe da je ovo priznanje rezultat dugogodišnjeg rada i posvećenosti svih koji učestvuju u radu folklorne sekcije.

– Ponosni smo na našu decu, koja su i ove godine pokazala koliko vole folklor i koliko ozbiljno pristupaju očuvanju tradicije. Osvojeni pehar za najbolju rekonstrukciju narodne nošnje predstavlja veliko priznanje za sve nas i potvrdu da se trud, rad i posvećenost uvek prepoznaju. Ovakvi festivali su prilika da se deca druže, stiču nova iskustva i predstave Glogonj u najlepšem svetlu. Veliki doprinos ostvarenim rezultatima dao je koreograf i umetnički rukovodilac Žarko Mojsilović, koji s mnogo entuzijazma i strpljenja radi s decom. Zahvaljujući njegovom znanju i predanom radu, ansambli iz godine u godinu napreduju i ostvaruju zapažene rezultate na festivalima – kaže Jovanovski.

(Pančevac/J. Filipović)

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